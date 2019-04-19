2019-04-19T12:12:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начнется оцифровка регистрационных книг захоронений

Первым станет кладбище «Нижегородское» в Федяково
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде начнется оцифровка регистрационных книг захороненийВ Нижнем Новгороде начнется оцифровка регистрационных книг захороненийФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова все книги о захоронениях должны быть оцифрованы и собраны в единый электронный архив. Первыми станут книги захоронений на кладбище «Нижегородское» в селе Федяково. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрея Прохорова.

В ходе работ будет проведена оцифровка архивов, картография и фотосъемка. После чего все данные занесут в общую базу данных.

- В первую очередь, это повысит качество предоставляемых населению услуг за счет создания публичных страниц для поиска гражданами захоронений родственников и близких. Проделанная работа поможет выявить заброшенные мест захоронений, исключить опасность потери данных за счет постоянного нахождения архивных книг на кладбищах, а также исключить коррупционный фактор при выделении места для захоронения и разрешения на захоронение, - подчеркнул Андрей Прохоров.

Работы проведет подрядная организация, которая выиграет конкурс. С ней будет заключен договор, и уже в июне 2019 года она приступит к своим обязанностям. Планируется, что все работы завершаться до конца 2019 года.

На создание электронной базы кладбища будет потрачено максим 754,5 тысяч рублей, которые выделяются из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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