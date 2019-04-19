Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS будет продлен на несколько дней на одном из арт-объектов»

Фестиваль INTERVALS, который проходил в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля, настолько понравился нижегородцам, что было принято решение продлит его еще на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Интерес к международному фестивалю аудиовизуального искусства INTERVALS был настолько большой, что мы договорились с организаторами продлить его еще на несколько дней на одном из арт-объектов, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, увидеть инсталляцию можно будет на фасаде бывшей швейной фабрики «Маяк» уже сегодня, 19 апреля.

- Впереди у всех есть пять дней, чтобы насладиться знаменитыми нижегородскими закатами, а затем окунуться в мир современного искусства, - добавил глава региона.

С 19 по 23 апреля 2019 года на фасаде здания вновь можно будет увидеть инсталляции Даниэля Росса и Вадима Эпштейна. Насладиться необычными видами можно с 19.00, то есть после того, как на улице стемнеет. Продолжаться все действо будет до 23.00.

Напомним, во время международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS можно было насладиться инсталляциями на 12 объектах. Больше всего зрителей впечатлили инсталляции на пакгаузах, элеваторах мукомольного завода на улице Черниговской и здании бывшей швейной фабрики «Маяк». Всего фестиваль посетили более 20 тысяч человек.