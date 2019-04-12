2019-04-12T18:12:27+03:00
Общество

Пьяная нижегородка решила убежать от сотрудников ГИБДД с помощью «скорой»

Но необычный план моментально провалился
Юлия ДАНЧЕНКО
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Пьяная нижегородка решила убежать от сотрудников ГИБДД с помощью «скорой»Пьяная нижегородка решила убежать от сотрудников ГИБДД с помощью «скорой»Фото: "КП" Архив
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Нижегородка, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде, придумала необычный план – сбежать с помощью «скорой». Автомобиль Mitsubishi Lancer, на котором она передвигалась, остановили сотрудники ГИБДД в районе дома №10 на улице Мельникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Сначала все шло своим чередом: она вышла из машины, дошла до автомобиля сотрудников ГИБДД, села в него, чтобы подписать протокол. И тут, видимо, у нее голове созрел необычный план.

Она начала жаловаться на то, что ей плохо: то рука болит, то нога, то общее самочувствие очень плохое, говорила, что ей срочно нужна медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД вызвали «скорую». Нетвердой походкой она перешла из одной машины в другую. Врач пропустил ее вперед. Но не успел он зайти за ней в автомобиль, как она выскочила из кареты скорой помощи и бросилась, куда глаза глядят. Полицейские, явно не ожидавшие такого поворота событий, не сразу рванули за ней. Однако через несколько секунд в погоню бросился один из сотрудников ГИБДД.

Догнав беглянку и держа ее за локоть, он вернул ее в свой автомобиль.

По словам заместителя начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Нижегородской области Светланы Ковылиной, это была местная жительница 1982 года рождения. Мало того, что она села за руль в нетрезвом состоянии, так она еще и не имеет водительского удостоверения.

После того, как ее во второй раз привели в автомобиль сотрудников ГИБДД, было составлено два протокола: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и отказ от медицинского освидетельствования. И теперь ей грозит либо штраф более 30 тысяч рублей, либо арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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