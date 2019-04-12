Первая репетиция военного парада прошла в столице Приволжья

Военные приступили к репетициям парада ко Дню Победы в Нижнем Новгороде. Первая тренировка с участием пеших парадных расчетов (более тысячи человек) прошла на площади Минина и Пожарского 12 апреля, передает пресс-служба регионального правительства.

Фото Юлии Горшковой, предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Отметим, что репетиции с пешими расчетами также пройдут на центральной городской площади 15, 17, 19, 22 и 24 апреля с 10.30 до 14.00.

Схема объезда площади Минина в дни проведения репетиций военного парада.

Тренировки с техникой запланированы 19, 22 и 24 апреля с 10.30 до 14.00 на Гребном канале. В составе механизированной колонны пройдет 58 единиц техники ЗВО: танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «Град» и «Ураган», а также бронеавтомобили «Рысь», «Тайфун-К» и другие.

Схема объезда площади Минина в дни проведения репетиций военного парада.

Совместные репетиции пройдут на главной площадки в конце месяца - 26 и 29 апреля с 10.30 до 14.00. А 7 мая с 9.30 до 13.00 состоится генеральная репетиция на площади Минина.

Схема объезда площади Минина в дни проведения репетиций военного парада.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» предупреждала об изменении схемы движения общественного транспорта 15 апреля в связи с репетицией военного парада. Ограничения будут действовать с 10.00 до 15.00.