2019-04-12T15:56:57+03:00
Общество

Арзамасские саблисты завоевали 10 призовых мест на чемпионате и первенстве ПФО

Соревнования проходили в Пензе с 2 по 5 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские саблисты завоевали 10 призовых мест на чемпионате и первенстве ПФОАрзамасские саблисты завоевали 10 призовых мест на чемпионате и первенстве ПФОФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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10 призовых мест в различных возрастных категориях заняли саблисты, спортсмены арзамасского СК «Знамя», на чемпионате и первенстве ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Соревнования проходили в Пензе со 2 по 5 апреля 2019 года, а их участниками стали более 150 спортсменов из республик Марий Эл, Татарстан, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, а также города Ульяновска.

Результаты арзамасцев, которых тренирует мастер спорта России, тренер-преподаватель высшей категории Вадим Карпычев, таковы:

Юноши до 15 лет

Личные соревнования: 1 место – Алексей Баскаков.

Командные соревнования: 1 место (Алексей Баскаков, Артём Грачёв, Ярослав Носов, Михаил Кулагин).

Юниоры до 21 года

Личные соревнования: 1 место – Артём Султанов. 3 место – Антон Георгиевский.

Командные соревнования: 2 место (Артём Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев, Кирилл Суханов).

Молодежь до 24 лет

Личные соревнования: 2 место - Артём Султанов, 3 место – Александр Васяев.

Командные соревнования: 1 место (Артём Султанов, Антон Георгиевский, Александр Васяев, Владимир Рулёв).

Мужчины

Личные соревнования: 3 место - Александр Васяев.

Командные соревнования: 3 место (Александр Васяев, Кирилл Суханов, Антон Георгиевский, Артём Султанов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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