Арзамасские саблисты завоевали 10 призовых мест на чемпионате и первенстве ПФО
10 призовых мест в различных возрастных категориях заняли саблисты, спортсмены арзамасского СК «Знамя», на чемпионате и первенстве ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.
Соревнования проходили в Пензе со 2 по 5 апреля 2019 года, а их участниками стали более 150 спортсменов из республик Марий Эл, Татарстан, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, а также города Ульяновска.
Результаты арзамасцев, которых тренирует мастер спорта России, тренер-преподаватель высшей категории Вадим Карпычев, таковы:
Юноши до 15 лет
Личные соревнования: 1 место – Алексей Баскаков.
Командные соревнования: 1 место (Алексей Баскаков, Артём Грачёв, Ярослав Носов, Михаил Кулагин).
Юниоры до 21 года
Личные соревнования: 1 место – Артём Султанов. 3 место – Антон Георгиевский.
Командные соревнования: 2 место (Артём Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев, Кирилл Суханов).
Молодежь до 24 лет
Личные соревнования: 2 место - Артём Султанов, 3 место – Александр Васяев.
Командные соревнования: 1 место (Артём Султанов, Антон Георгиевский, Александр Васяев, Владимир Рулёв).
Мужчины
Личные соревнования: 3 место - Александр Васяев.
Командные соревнования: 3 место (Александр Васяев, Кирилл Суханов, Антон Георгиевский, Артём Султанов).
ИСТОЧНИК KP.RU