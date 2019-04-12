Николай Солдатов: «Вспоминать о войне отец не любил, но иногда делился “летными” историями»

На Арзамасском приборостроительном заводе продолжают вспоминать заводчан-участников Великой Отечественной войны, чьи потомки также выбрали работу на предприятии. На этот раз речь пойдет о Юрии Александровиче Солдатове, который когда-то в газете рассказал о своих героических однополчанах.

Из «Новатора» от 9 апреля 1970 г.

Повторение подвига Гастелло

Шел 1942 год. Наш авиационный полк находился в деревне Марьевка в Воронежской области. Мы наносили бомбовые удары по Новому и Старому Осколам, но силы были неравные. Нам пришлось перебазироваться на другой аэродром, расположенный около деревни Миловатка. Воздушная разведка донесла, что на покинутый нами аэродром садятся фашистские самолеты. Командование решило нанести по ним массированный удар, что было поручено нашему полку.

В 4.00 взвились в небо ракеты, загудели моторы, и один за другим 18 самолетов пошли на задание. Высота 800-1000 метров. Решили застать противника врасплох. Это нам удалось. Более 30 горевших самолетов запечатлели контрольные фотоаппараты. Все наши вернулись благополучно. Надо добить стервятников - решили летчики. Самолеты быстро были заправлены горючим и загружены боекомплектами для повторного вылета. И вновь уже три семерки легли на боевой курс.

На этот раз немцы встретили нас подготовленными. По нашим самолетам был открыт ураганный огонь зенитных установок. Были подбиты три наших самолета. Один из них - самолет летчика Дивиченко и штурмана Журавлева. Молодой летчик Дивиченко, заметив в лесу вражескую колонну бензозаправщиков и другой техники, направил на нее свой горящий самолет. Поднялся клуб дыма и огня, раздался взрыв. Мы решили, что наши боевые товарищи, повторив подвиг Гастелло, погибли.

Прошло около месяца. Мы находились уже под Сталинградом. Однажды под вечер я заметил, как мои однополчане окружили двоих в рваной одежде. Велико было наше изумление, когда мы узнали в них наших боевых друзей Дивиченко и Журавлева! Оказалось, что в момент сближения самолета с колонной бензозаправщиков, снаряды, посланные меткой рукой Дивиченко, взорвали несколько цистерн, и взрывной волной самолет отбросило в сторону. Наши летчики не растерялись, сумели спланировать машину, быстро выбрались из самолета, скрылись в лесу в западном направлении. Немцы же искали их восточнее места падения самолета. С помощью населения почти через месяц мои боевые друзья добрались до своей части. За свой подвиг они были награждены орденами Ленина.

Потом много боевых вылетов было ими совершено. Но в 1944 году под Львовом в неравном воздушном бою их самолет был сбит. С тех пор прошло много лет, позаросли фронтовые тропы, но героические подвиги Дивиченко, Журавлева и других боевых друзей никогда не померкнут в нашей памяти.

Юрий Солдатов,

начальник учебного цеха, старший лейтенант запаса.

Николай Юрьевич Солдатов, заместитель главного технолога - начальник технологической службы производства №2 АО «АПЗ»:

- В семье сохранились награды и многие документы отца, в том числе и книжка красноармейца, в которой отражен весь его фронтовой путь. Призван он был в 1941-м, c первого курса Московского Краснознаменного военного авиационного училища связи.

Служил в бомбардировочной авиации стрелком-радистом. Сразу попал на Южный фронт. Летал на Ил-4 (ДБ-3), Ту-2 и «Пешке» (Пе-2). Был участником обороны Крыма, Кавказа, Воронежа, Сталинграда. Во время битвы на Курской дуге, при освобождении Белгорода был в самом эпицентре военных действий, близ Прохоровки. Участвовал в освобождении Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, частично – Венгрии, в парадах 1 Мая 1945 года и в Параде Победы.

Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За освобождение Болгарии», «За победу над Германией», «За участие в героической обороне Кавказа» и другими.

Великая Отечественная унесла жизни двух его старших братьев – Федора и Николая, в честь последнего отец спустя много лет назвал меня.

Говорить о войне он не любил, как и многие ее прошедшие. Бравировать геройством не было принято, да и вспоминать, как однополчане гибли, горели в самолетах, видимо, не хотелось. Но некоторые «летные» истории все-таки случались. «Когда на хвосте истребитель, - рассказывал отец, - а весь боекомплект израсходован и до базы еще лететь и лететь, отбивались от фашистов и стрелковым оружием, и, бывало, ракетницей. Пульнешь в него из ракетницы - он в сторону уйдет. Так и дотянешь до своих».

После Победы вернуться домой он не успел - перебросили на советско-японскую войну. Рассказывал, что, когда летел на восток, пролетал над Арзамасом и даже сбросил посылочку в районе родных Шатков. Но точно попасть с такой высоты вряд ли удалось.

Вернулся домой он только в 1949-м. Осел в Арзамасе, завел семью. Работал в горкоме партии, директором ПТУ №5, потом пришел на АПЗ, много лет возглавлял отдел кадров.

9 Мая – особенный праздник для нашей семьи. Традиция участвовать в заводском и городском шествии появилась еще при отце. И сегодня каждый год мы всей семьей возлагаем цветы к Вечному огню, участвуем в акции «Бессмертный полк». Обе моих дочери и внуки о деде и прадеде знают, гордятся им. Ведь это наша история, наши предки, которые себя не щадили, потому что понимали - надо освобождать Родину, сражаться за своих родных и близких. И забывать об этих людях мы просто не имеем права.