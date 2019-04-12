Специалисты АПЗ внесли рационализаторские идеи на производство

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» специалисты сборочного производства отличились новыми идеями, которые заметно улучшили технологические процессы и повысили качество выпускаемых изделий. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Найдена недоработка

Сергей Дядин в содружестве с инженером-технологом цеха №49 Екатериной Лоськовой и ведущим инженером Сергеем Тихомировым разработали методику контроля переходного сопротивления контактных групп на стадии изготовления одного из изделий спецтехники.

– Эта идея стала следствием глубокого анализа технической документации разработчика, – поясняет Сергей Дядин. – Мы нашли недоработку, которая касалась контроля положения гироскопа. Новая методика позволяет получить объективную информацию о положении гироскопа в составе основного изделия и исключить отказы в ходе периодических испытаний в цехе №37, а также в основном изделии.

– Особенность методики в том, что при проверке ресурс изделия не расходуется, контроль производится в выключенном состоянии гироскопа, что позволяет найти скрытый дефект, – отмечает разработчик технологии проверки Екатерина Лоськова.

Создано рабочее место в цехе №49 по проверке блоков во время воздействия имитационной вибрации. Рацпредложение позволило исключить скрытые дефекты и обеспечило надежность контроля положения гироскопа в составе основного объекта.

На снимке: инженер-технолог цеха №49 Екатерина Лоськова и заместитель главного конструктора по динамически настраиваемым гироскопам Сергей Дядин за обсуждением рацпредложения.

Суперидея для печатных плат

Инженер-программист цеха №19 Никита Чекмарев разработал и внедрил новую методику создания управляющих программ для фрезерного станка DM-600 с ЧПУ для механической обработки печатных плат.

Идея возникла в связи с необходимостью замены устаревшего программного обеспечения, тесно «привязанного» к компьютеру.

– При малейшем изменении техпроцесса, например при износе инструмента или уменьшении размера фрезы, требовалась покупка новых дорогостоящих программ, а также вмешательство программистов, – поясняет Никита Чекмарев. – Коррекция занимала длительное время, оборудование простаивало. Кроме того, программа поставлялась из-за границы, устанавливалась на ограниченное количество компьютеров и при коррекции не подлежала восстановлению.

Рационализатор полностью изменил технику создания управляющих программ, применив функции автоматической коррекции на радиус инструмента. В результате время на изменения сократилось с двух часов до пяти минут.

– Теперь мы быстро и самостоятельно, без привлечения специалистов, можем менять программу с учетом компенсации со смещением фрезы, – отмечает оператор станков с ПУ Вера Соколова.

– Предложение Никиты Чекмарева позволило выполнять более точную фрезеровку дуговых линий в контуре обрезки печатных плат, – отмечает начальник бюро фотошаблонов цеха Ирина Швецова. – В результате появилась возможность корректировки отдельных фрагментов реза – например, пазов и отверстий.

Данное рацпредложение распространяется на все наименования печатных и непечатных плат, подлежащих механической обработке на станке данной марки. Идея положила начало проекту полной автоматизации производства управляющих программ и выходных файлов для создания печатных плат. Проект планируется завершить к концу 2019 года.