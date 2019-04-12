2019-04-12T14:56:52+03:00
Общество

Лучшие новинки апреля: фантастика, приключения и семейное кино

Самые интересные премьеры весны на ivi
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Лучшие новинки апреля: фантастика, приключения и семейное киноЛучшие новинки апреля: фантастика, приключения и семейное кино
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Онлайн-кинотеатр ivi представляет подборку самых интересных новинок апреля. Фильмы для семейного просмотра и спортивная драма, мюзикл и фантастика, фильмы, основанные на реальных историях, в которые порой сложно поверить, – все разнообразие жанров и сюжетов для зрителей ivi.

«Юморист»

Середина 1980-х годов, СССР. Юморист Борис Аркадьев популярен, успешен и обласкан вниманием властей. Однако слишком много в жизни идет не так, как хотелось бы: в семье разлад, взаимопонимания с детьми нет, на публику выносятся одни и те же номера, творческие устремления забыты. Аркадьеву предстоит принять непростое решение: будет ли он и дальше идти по этому пути, или попробует все поменять, рискнув карьерой и благополучием.

«Частная война»

Военная драма, главная героиня которой – журналистка, избравшая делом своей жизни освещение боевых действий в горячих точках. Фильм основан на биографии британской журналистки Мэри Колвин, которая побывала на Ближнем Востоке, в Чечне, Косово, Сьерра-Леоне и других странах. В 2012 году Мэри погибла при исполнении профессионального долга в Сирии. Розамунд Пайк, исполнившая в фильме главную роль, была номинирована за нее на «Золотой глобус».

«Аннигиляция»

Биолог Лина (Натали Портман) смирилась с исчезновением мужа – служащего спецназа. Все думают, что он погиб на задании, но неожиданно он возвращается и не помнит, где был и что с ним происходило. Лина решает узнать, что произошло, и присоединяется к экспедиции, которая отправляется к месту падения загадочного метеорита. Там же ранее побывал ее муж, с которым произошла невероятная метаморфоза. Что ждет Лину – смотрите на ivi.

«Белый парень Рик»

История Ричарда Вэрша произошла на самом деле. В подростковом возрасте Рик оказался между трех огней: он был информатором ФБР, участником одной из крупнейших банд Детройта, а потом стал наркоторговцем. Вопрос был только в том, кто первый «сдаст» Рика. В конце 1980-х Вэрша приговорили к тюремному заключению, которое он отбывает до сих пор.

«Наркокурьер»

Эрлу Стоуну уже за 80, и вдруг жизнь начинает рушиться. Главное – Эрл лишается своей цветочной плантации, которой посвятил столько усилий. Жена и дочь не хотят с ним разговаривать, и только внучка поддерживает с дедом теплые отношения. В затруднительной ситуации Эрлу предлагают поработать на местный наркокартель: пожилой водитель без единого штрафа вряд ли привлечет внимание полицейских. Так Стоун становится самым пожилым наркокурьером в истории. В главной роли снялся режиссер фильма Клинт Иствуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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