Арзамасские приборостроители приняли участие в конференции по вопросам Бережливого производства в Санкт-Петербурге

Конференция интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», посвященная итогам работы 2018 года, задачам текущего года, а также обучению и методической подготовке в области Бережливого производства состоялась в Санкт-Петербурге в конце марта. Участниками мероприятия стали и арзамасские приборостроители, сообщает пресс-служба АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина».

В делегацию АО «АПЗ» вошли сотрудники трех подразделений: начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин, ведущий бизнес-аналитик Мария Емельянова, заместитель начальника отдела кадров Алексей Бойчук и заместитель начальника службы управления производством Алексей Турутин.

За три дня конференции прозвучало более 20 выступлений спикеров – сотрудников предприятий Концерна. Они касались организации системы менеджмента Бережливого производства на предприятии: подходов к внедрению инструментов БП, его нормативной базы, методологии расчетов экономического эффекта, проведению аудитов данного направления.

- На мой взгляд, одна из главных тем конференции – обязательное наличие в системе БП экономического результата, - отметил Алексей Турутин. – Улучшения только ради улучшений в современном производстве не нужны. Выступающие выделили среди основных целей снижение затрат и увеличение заказов за счет более эффективного использования мощностей. Достижение поставленных целей должно быть обеспечено совместными усилиями всех подразделений предприятия.

Обсудили перспективы системы менеджмента БП в Концерне на ближайшее будущее – в частности, вопросы ее сертификации и создание единой интегрированной системы менеджмента предприятия, которая, как предполагается, объединит такие направления, как качество, Бережливое производство, финансы, инвестиционная деятельность. Также на конференции затронули и актуальный для российского оборонного комплекса вопрос диверсификации производства.

- Практический эффект конференции для кадровиков – методологическая база организации обучения персонала в сфере БП, - отметил Алексей Бойчук. – Были озвучены конкретные рекомендации, чему, как и в каком объеме обучать тех или иных работников. Успешная деятельность в этой области складывается из четырех составляющих. Все работники предприятия должны знать принципы и инструменты БП, уметь применять их на практике и, главное, хотеть это делать. Именно отсутствие желания действовать у сотрудников приводит к тому, что система БП «буксует» и не приносит эффекта.

Помимо докладов, посвященных теоретической базе, с презентациями проектов в области БП выступили представители производственных площадок Концерна. Опыт Арзамасского приборостроительного завода в сфере БП презентовала Мария Емельянова на примере оптимизации складской логистики внешней комплектации – организации складов ПКИ ЦСС и лаборатории входного контроля.

- Поскольку главное требование к организации СМБП на предприятии – это в конечном итоге наличие экономического эффекта в реальных цифрах, наш доклад, содержащий описание проведенных мероприятий и конкретные финансовые показатели, вызвал живой интерес у участников конференции, - рассказал Роман Ляпин. - Вопросы коллег касались технических и организационных решений, которые позволили добиться значительного сокращения времени ожидания, уменьшить перемещения, рационально использовать площади.

По словам участников, конференция позволила проанализировать ситуацию внедрения БП на предприятиях Концерна «Алмаз - Антей», в том числе оценить уровень развития БП на АПЗ, почерпнуть новые подходы в решении вопросов БП и обозначить задачи на ближайшее время.