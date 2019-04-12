2019-04-12T14:47:45+03:00
Общество

15 апреля в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта в связи с репетицией парада

В этот день будет перекрыта большая часть площади Минина
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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15 апреля в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта в связи с репетицией парада.15 апреля в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта в связи с репетицией парада.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородским автомобилистам и пассажирам общественного транспорта стоит заранее продумывать свой маршрут в связи с репетицией военного парада ко Дню Победы. 15 апреля с 10:00 до 15:00 в районе проведения парада изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В частности, троллейбусы №№ 13, 17, 31 будет сокращен до остановочного пункта «Площадь Свободы». Разворот автобусов №№ А-1, А-68, Т-4, Т-31 на площади Минина и Пожарского организуют в районе улицы Большой Покровской.

Движение автобусов маршрутов №№ А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от Зеленского съезда к площади Сенной, организуют по площади Минина и Пожарского, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении - по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского.

Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т 98, следующих от площади Свободы к площади Сенной, будет организовано по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской.

Движение автобусов маршрута № Т-31, следующих от площади Сенной к площади Минина и Пожарского организуют по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина.

Для автобусов маршрутов №№ А-19, А-40, А-45, А-52, А 60Э, А 64, А 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 при движении к площади Сенной введут остановку на улице Пискунова на пересечении с улицей Ульянова, а при движении к площади Минина и Пожарского введут остановку на действующем остановочном пункте «Речное училище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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