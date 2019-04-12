2019-04-12T14:10:38+03:00
Общество

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нижегородского участка ВСМ «Москва – Казань»

Эксперты изучили документацию на проведение двух этапов строительства
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нижегородского участка ВСМ «Москва – Казань». ФОТО: gov.cap.ruГлавгосэкспертиза одобрила проект строительства нижегородского участка ВСМ «Москва – Казань». ФОТО: gov.cap.ru
Изменить размер текста:

Нижегородская мечта о появлении высокоскоростной магистрали «МоскваКазань» становится все ближе к реальности – эксперты Главгосэкспертизы одобрили строительство нижегородского участка ВСМ. Об этом сообщается на сайте АО «Скоростные магистрали».

- Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на проведение седьмого и восьмого этапов работ по сооружению высокоскоростной магистрали, - говорится в сообщении. – В частности, эти проекты включают в себя решения по подготовке территории и строительству на участке п.п. 410 км (вкл.) — станция Нижний Новгород ВСМ (вкл.) — станция Аэропорт ВСМ (искл.) (Нижний Новгород). По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Напомним, участок ВСМ «Москва – Казань» пройдет по территории семи субъектов федерации: Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Реализация проекта осуществляется поэтапно.

При этом проект седьмого этапа строительства предусматривает подготовку территории для нижегородского участка магистрали протяженностью 14,02 километра. До начала строительства планируется произвести отвод земель в постоянное пользование под сами объекты ВСМ и временное пользование под строительные площадки. Также будут освобождены территории от попадающих в зону производства работ зданий и строений, земли расчищены от деревьев и кустарников, будут проведены археологические исследования и обследованы участки на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Восьмой этап предусматривает само строительство железной дороги и сопутствующих объектов на территории, подготовленной в ходе седьмого этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это такая форма издевательства?»: колясочника пришлось заносить на третий этаж, где чиновники назначили встречу инвалидам
В администрации Бердска говорят, что не хотели никого обидеть, и впредь обещают устраивать совещания в другом здании, где есть пандусы [видео]
Новости 24
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН
В выходные по ночам на дорогах Нижнего Новгорода будут ловить пьяных водителей
В Нижнем Новгороде обсудили требования к летним кафе
Нижегородские полицейские задержали угонщика автомобиля
Владимир Панов призвал представителей разных конфессий принять участие в подготовке 800-летия Нижнего Новгорода
В Кстове стартовал турнир по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
В поселке Луч может появиться современная спортивная площадка
Акция «Качественный шиномонтаж» продлена до 12 апреля в Нижнем Новгороде
Водителя неисправной маршрутки осудят в Кстове
Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров выступит за олимпийскую сборную России
Экс-министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову изменили меру пресечения
РАН поддержала позицию правительства о необходимости дописследования в связи со строительством гидроузла
Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Нижегородка на «Ладе» протаранила автобус в Канавинском районе
Причиной смерти трехлетнего мальчика в Автозаводском районе стал отек мозга
Андрей Лапшин переизбран ректором ННГАСУ
Пропавший в Дзержинске 16-летний Никита Кучинский найден живым
Выставка работ Василия Тропинина откроется в Нижнем Новгороде 12 апреля
Стрелку перекроют для движения на три дня
Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года
Чемпионат ПФО по регби-7 состоится в Дзержинске