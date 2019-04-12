Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нижегородского участка ВСМ «Москва – Казань»

Нижегородская мечта о появлении высокоскоростной магистрали «Москва – Казань» становится все ближе к реальности – эксперты Главгосэкспертизы одобрили строительство нижегородского участка ВСМ. Об этом сообщается на сайте АО «Скоростные магистрали».

- Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на проведение седьмого и восьмого этапов работ по сооружению высокоскоростной магистрали, - говорится в сообщении. – В частности, эти проекты включают в себя решения по подготовке территории и строительству на участке п.п. 410 км (вкл.) — станция Нижний Новгород ВСМ (вкл.) — станция Аэропорт ВСМ (искл.) (Нижний Новгород). По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Напомним, участок ВСМ «Москва – Казань» пройдет по территории семи субъектов федерации: Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Реализация проекта осуществляется поэтапно.

При этом проект седьмого этапа строительства предусматривает подготовку территории для нижегородского участка магистрали протяженностью 14,02 километра. До начала строительства планируется произвести отвод земель в постоянное пользование под сами объекты ВСМ и временное пользование под строительные площадки. Также будут освобождены территории от попадающих в зону производства работ зданий и строений, земли расчищены от деревьев и кустарников, будут проведены археологические исследования и обследованы участки на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Восьмой этап предусматривает само строительство железной дороги и сопутствующих объектов на территории, подготовленной в ходе седьмого этапа.