Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят в Нижнем Новгороде

Легендарная российская группа Диана Арбенина.Ночные снайперы продолжает отмечать 25-летие большим юбилейным туром по России и зарубежью. В Нижнем Новгороде концерт состоится на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета.

В программе «Ночные снайперы 25 лет» одна из самых влиятельных групп в истории российской рок-музыки исполнит все лучшие и любимые хиты: «Короны», «Актриса», «Морячок», «Звучи», «Катастрофически», «Розы», «31-я весна», «Кошка», «Инстаграм», «Раскалённые» и другие песни.

Масштабный юбилейный тур начался 31 января 2018 года. ««Снайперы» дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни», - говорит лидер коллектива Диана Арбенина. Только за первый год тура команда объехала 70 городов, совершив 140 перелетов. Самые грандиозные концерты с аншлагом прошли в столичном СК «Олимпийский» и петербургском Ледовом дворце. Специально для шоу «Первая четверть» были разработаны уникальные авторские декорации, в частности, «летающий» мост, который во время концерта парил над зрительным залом, продуманы необычные мультимедийные спецэффекты.

В 2019 году Диана Арбенина. Ночные снайперы уже успели побывать с юбилейным туром в Австралии, Новой Зеландии, Испании и Беларуси, впереди - новые страны и города. Творческий график коллектива был и остается в это время крайне насыщенным. Диана Арбенина выпустила несколько успешных синглов, а клип на песню «Инстаграм» был отмечен на пражском кинофестивале и получил заслуженную награду как лучшее музыкальное видео. Кроме того, группа собрала в свою копилку все самые значимые национальные музыкальные премии: премию «МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» в номинации «Лучшая рок-группа», премию RU TV в номинации «Лучший рок-проект», а также ежегодную премию «Золотой граммофон» за песню «Инстаграм». Также недавно Диана Арбенина стала лауреатом ZD Awards, получив спецприз за шоу «Первая четверть» в СК «Олимпийский», собравшее 23000 зрителей. (6+)

16 апреля, 19.00

Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59

Билеты: 4000 - 5000 рублей