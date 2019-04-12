2019-04-12T13:20:08+03:00
Общество

Совет директоров Теплоэнерго утвердил основные показатели бизнес-плана предприятия на 2019 год

На реализацию инвестиционных мероприятий планируется направить порядка 1,3 миллиарда рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Совет директоров Теплоэнерго утвердил основные показатели бизнес-плана предприятия на 2019 годСовет директоров Теплоэнерго утвердил основные показатели бизнес-плана предприятия на 2019 год
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Совет директоров АО «Теплоэнерго» на очередном заседании утвердил основные показатели бизнес-плана предприятия и определил приоритеты работы на 2019 год. Напомним, по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова в состав совета директоров предприятия вошли представители ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода.

В ходе заседания основные показатели бизнес-плана на 2019 год представила директор по экономике и финансам предприятия Анна Бродникова. По ее словам, в основу формирования плана на 2019 год легла ранее утвержденная советом директоров трехлетняя стратегия развития предприятия. В части мер по укреплению финансовой устойчивости план предусматривает рост чистых активов на 750 млн руб., а также снижение ссудной задолженности на 500 млн руб. Одним из существенных показателей, повлиявших на формирование бизнес-плана на 2019 год, стала необходимость двукратного роста объема работ по ремонту сетей теплоснабжения. За счет применения эффективных подходов к формированию и реализации ремонтной программы – расширения конкуренции, экономии на давальческих материалах, приобретаемых по оптовым ценам, применения механизма переторжки при проведении конкурентных процедур - компании удалось снизить стоимость подрядных работ.

- Для повышения надежности сетей, снижения аварийности и улучшения качества теплоснабжения нам необходимо перекладывать не менее 100 км сетей в год, - подчеркнул генеральный директор Теплоэнерго Илья Халтурин. – В 2019 году Теплоэнерго заменит 102,3 км трубопроводов, а также на 40% увеличит капитальные вложения в ремонт теплоэнергетического оборудования. На реализацию инвестиционных мероприятий планируется направить порядка 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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