Звезда Голливуда Олег Тактаров похвалился ретроавтомобилем

Голливудский актер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров похвалился в Инстаграме ретроавтомобилем ГАЗ-21 "Волга".

olegtaktarov_official Олег Тактаров похвастался в Инстаграме своей машиной

- В новой обуви. Саша с Садовой,36 долго мучился. Молодежь бы не справилась. Он последний из Могикан, что несет ответственность за свое дело. Сделано в СССР. Что человек, что машина, - написал саровчанин.

olegtaktarov_official Сергей Тактаров в гостях у своего знаменитого отца

Один из подписчиков сообщил, что его знакомый потратил на восстановление аналогичного авто миллион рублей, на что артист признался: "Я - в три раза меньше".

- Отличный аппарат, иномарки в сторонке курят, - похвалил aleks_rezchikov.

- Ай, да ласточка! Вид отличный, - добавил consulautorshb.

- На двери надо написать "Эх, прокачу", - считает istoriiarasskazannaia.

olegtaktarov_official Тактаров впервые похвалился своей ласточкой весной 2018 года

Правда, некоторые решили не похвалить приобретение актера, а дать парочку советов. Например, поменять руль и заменить зеркала.

- Обувь правильная, но зеркала выдают… - прокомментировал rusaga_.

- Диски правильные, но вот руль вроде не тот. Где костяной руль? - поинтересовался kotelnikov79.

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