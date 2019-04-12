"Любимый, великий…": Ирина Пегова заинтриговала подписчиков новым постом в Инстаграме

40-летняя актриса Ирина Пегова заинтриговала подписчиков новой публикацией в Инстаграме. В четверг, 11 апреля, знаменитость выложила фотографии известного литовского режиссера, художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

pegovairina Ирина Пегова призналась в любви театральному режиссеру Миндаугасу Карбаускису

- Какая приятная встреча! Любимый, великий Миндаугас Карбаускис, - подписала Ирина.

Поклонники восприняли слова артистки буквально и принялись поздравлять ее с новым возлюбленным.

- Очень интересный мужчина. И если он с вами, поздравляю! Главное, чтобы чувства были, - прокомментировала lana_nazina.

- Ой, неужели правда любимый? Если правда, прекрасный выбор. Просветите, чтобы не было сплетен, - попросила liudmiladostoevskaia.

- Это только встреча? Это не ваш мужчина? - спросила в лоб 2008ira18.

- Ирина, Миндаугас зовет вас в Маяковку? Какую роль в этот раз приготовил вам ваш режиссер? Ведь не зря за вами давно закрепилась слава актрисы Карбаускиса, - подметила zyhra_nikitina.

Сама актриса пока игнорирует намеки фанатов. При этом известно, что Ирина Пегова и Миндаугас Карбаускис - давние знакомые. Они учились на актерско-режиссерском курсе Петра Фоменко в ГИТИСе. А в 2012 году Карбаускис уже будучи худруком столичного театра поставил спектакль "Таланты и поклонники", в котором его сокурсница сыграла Александру Негину.

Кстати, уроженка Выксы не первый раз признается в любви своему другу. Однажды отвечая на вопрос "Комсомолки" "Какой это режиссер?", Ирина заявила: "Любимый. Я ему бесконечно доверяю. Бывают формы репетиций тяжелые, да. Но я это принимаю, потому что знаю, что это нужно не просто так, что будет результат".

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