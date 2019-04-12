2019-04-12T11:43:13+03:00
Общество

Стало известно, где ожидать подтоплений в Нижегородской области

Эксперты оценили паводковую ситуацию в регионе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, где ожидать подтоплений в Нижегородской области.Стало известно, где ожидать подтоплений в Нижегородской области.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Вместе с долгожданным теплом в Нижегородскую область пришел сезон паводка и подтоплений. Ситуацию на нижегородских реках оценили специалисты МЧС во время авиапатрулирования Бутурлинского, Гагинского, Арзамасского, Навашинского и Павловского районов. По мнению экспертов, сейчас паводок развивается в соответствии с прогнозами.

- Сейчас наблюдается подтопление одного низководного моста в Гагинском районе, - сообщил заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению ЧС, начальник управления гражданской защиты Роман Низов. - В целом можно говорить о том, что уровень воды на всех реках области будет ниже среднемноголетних значений.

Тем не менее, в Нижегородской области полным ходом идет работы по предупреждению возможных последствий паводка.

- На территории региона проводится комплекс мероприятий для обеспечения безопасного паводка. Сотрудники МЧС ежедневно контролируют с воздуха весеннее половодье, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. - Сегодня воздушная разведка показала, что паводковая ситуация в целом стабильная и в настоящий момент опасений не вызывает.

КОНКРЕТНО

В 2019 году прогнозируется попадание в паводковую зону 145 придомовых территорий в 7 населенных пунктах четырех муниципальных образований. Кроме того, возможно подтопление еще 11 низководных мостов и 5 участков автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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