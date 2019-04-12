Елена Мясникова: «Мы помогаем забыть фразу “Мне нечего надеть”»

Профессия «фэшн-коуч» или, если дословно переводить с английского, наставник в сфере моды, в нашей стране пока еще мало распространена. Расскажите подробнее о том, чем именно вы занимаетесь.

Фэшн-коуч — это новое направление моей деятельности, и, как мы с моей командой уже поняли, действительно новое направление для России. Безусловно, в нашей стране уже есть огромное количество блогеров, стилистов, но фэшн-коучинг представляет собой нечто гораздо более глубокое. Мы работаем над изменением внутреннего мира женщины — для того, чтобы она могла не просто носить одежду, а чувствовать себя в ней максимально комфортно.

Другими словами, фэшн-коуч приводит в гармонию внутренний мир человека и его внешний облик: приходя в бутик, люди часто не могут правильно подобрать себе гардероб, будучи слишком миниатюрными или, наоборот, крупными. Это порождает огромное количество комплексов, поэтому мы решили создать проект, направленный на то, чтобы мы любили себя такими, какие мы есть.

Для того, чтобы доверить себя фэшн-коучу, очевидно, необходимо понимать, каким уровнем экспертизы он обладает. Вы работаете в индустрии моды достаточно давно, и мне интересно, как вы пришли к этому направлению.

В индустрии моды я работаю больше 15 лет. Это всегда были прямые продажи — поэтому клиенты доверяют мне и считают мое мнение компетентным. Я не училась на стилиста, не работала в закулисье моды — только с реальными людьми. За эти годы через меня прошли более 2000 клиенток, с каждой из которых я работала индивидуально, стараясь, в первую очередь, улучшить ее мироощущение.

В какой-то момент я решила, что миссия состоит именно в том, чтобы делать женщин прекрасными. Я искренне так думаю. Многие специалисты в сфере моды акцентируются на стилизации: разбирают луки, подбирают цветотипы и так далее. Однако перенести внутренний мир женщины на ее внешность — это совершенно иной подход. Поскольку, работая в продажах, я занималась и менеджментом, и баингом — то есть, ездила в европейские дома мод и изучала их работу — я решила, что имею право рассказывать людям о том, как можно выглядеть лучше.

Какие именно проблемы вы, как фэшн-коуч, можете решить? Стилист может посоветовать что-то выбросить или докупить, но вы утверждаете, что ваша цель лежит глубже. От каких проблем клиент избавится, обратившись к вам?

Тема первого семинара, который мы будем делать, звучит следующим образом: «Как забыть фразу “мне нечего надеть”». На нем я и моя команда попытаемся объяснить, как порядок в гардеробе влияет на порядок в жизни человека. Приведу такой пример: одна из моих клиенток, имея высокую должность, постоянно опаздывала на работу. Каждое утро она тратила колоссальное количество времени на выбор одежды, а бесконечные опоздания, разумеется, вели к потере уважения со стороны подчиненных. Упорядочив гардероб нашей клиентки, мы улучшили ее тайминг и, косвенно, отношения с коллективом.

Как вы учите человека преодолевать внутренний дискомфорт, если, даже будучи одетой словно с обложки журнала, женщина все равно чувствует себя не в своей тарелке? Как вообще можно решить подобную проблему?

Прежде всего, специалист сам должен обладать тем, что называется внутренним ощущением человека. Я чувствую людей, и за это мои клиенты благодарят меня уже многие годы.

Кроме того, существует несколько правил, которые я за это время для себя сформулировала, а затем перенесла на семинары и вебинары. Например: в мире моды существуют свои тенденции — мы все об этом знаем, и все хотим быть в тренде. Проблема в том, что за один сезон этих трендов бывает около 60 — скажем, крупные банты. А теперь давайте представим, как мы эти самые крупные банты внесем в реальную жизнь какой-нибудь бизнес-леди. Это попросту невозможно.

Другой пример: каждая женщина хочет быть леди, носить узкое платье и высокие каблуки и выглядеть как Виктория Бекхэм. При этом у нее трое детей: ей нужно с утра отвести их в школу или садик, затем на работу или в магазин за продуктами. Разумеется, при таком темпе жизни ей не до узкого платья.

Моя работа как раз состоит в том, чтобы разобрать жизненную ситуацию каждой клиентки и решить, что делать в том или ином конкретном случае. Если многодетной маме хочется быть леди и выглядеть как леди, то вовсе не обязательно делать это каждый день. Разделите свой гардероб на два комплекта, но так, чтобы вы не чувствовали себя скованно — вещи нужны для того, чтобы мы могли в них жить, тогда это выглядит естественно. И, подобно тому, как мы раз или два в неделю ходим в спортзал, раз или два в неделю можно побыть леди.

Насколько ваша помощь доступна? Кто может позволить себе такие услуги, и как вообще это все работает — необходимо ли, скажем, полностью или частично изменить гардероб?

Сама услуга совершенно не привязана к бюджету. Собственно, я стала коучем для того, чтобы этими знаниями могло воспользоваться как можно больше людей. Раньше я работала в бутиках, и, соответственно, мой пул клиентов был очень ограничен. Затем они начали приводить ко мне своих друзей, детей, и так я начала работать с людьми с разным уровнем достатка.

К слову, система вебинаров, которую мы запускаем, будет доступна абсолютно всем. В одном из них как раз затрагивается очень важная тема бюджетирования гардероба: я объясняю девочкам, что, когда они, скажем, планируют сезон «весна-лето», необходимо составить список вещей исходя из финансовых возможностей. У кого-то на обновление гардероба есть 200 тысяч рублей, а у кого-то — 20 или меньше. Это вполне естественно, и меня всегда расстраивает, когда мои клиенты отдают последние сбережения ради какой-нибудь одной-единственной сумочки. Важно понимать, что эта сумочка сама по себе не является проводником в иной мир. Более того, вы не сможете по-настоящему насладиться этой покупкой, если не составите правильный гардероб.

Когда вы планируете проводить серии семинаров и вебинаров, о которых говорите? Где следить за новостями?

Сейчас мы работаем над созданием интернет-сайта, где будет размещаться вся информация о мероприятиях. Также все анонсы будут появляться на моей странице в Instagram. Первый вебинар мы проведем ориентировочно в конце апреля — начале мая.

Мне кажется, что ваши семинары будут достаточно востребованы в Москве и Санкт-Петербурге, но считается, что запускать подобные проекты «с нуля» в Нижнем Новгороде – дело сложное. У вас есть понимание того, как завоевать аудиторию?

Я много работаю с нижегородками, и решение проводить свои мероприятия именно здесь приняла вполне осознанно. Именно здесь, мне кажется, будет актуален приземленный и применимый к реальности подход к выбору гардероба. В отличие от многих стилистов, я вижу смысл работы именно в том, чтобы давать практичные рекомендации — мы анализировали запрос на такие консультации, и он очень большой.

Концепция, которой вы придерживаетесь как фэшн-коуч, вероятно, применима и к марке, которую вы создали? Что подвигло вас на решение привнести на огромный рынок модной одежды что-то свое?

Опять-таки, был клиентский запрос. Когда я завершила свою карьеру в одной крупной компании, то поняла, что отныне хочу заниматься только собственными проектами. Я и мой партнер по бизнесу начали анализировать ситуацию на рынке: в открытии бутика не было смысла, а переезжать в другой город нам не хотелось, поскольку мы и в Нижнем Новгороде видим большой потенциал.

При этом мы поняли, что здесь достаточно мало мест, где можно купить правильно посаженную одежду и выход один — шить гардероб по меркам человека. Ведь, если задуматься, какой бы ни был у тебя размер, найти идеально сидящую вещь очень сложно, и сейчас, я надеюсь, мы мелкими шажками движемся к тому, чтобы занять эту нишу — производство одежды, в которой любая женщина сможет чувствовать себя королевой. Я всегда вдохновлялась историей домов моды, таких как Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Как известно, история циклична, и сейчас индивидуальность — это то, чего действительно не хватает, тот ресурс, которым нужно пользоваться.

Как вы думаете, удастся ли на практике совмещать работу коуча с развитием собственной марки. Не нанесет ли одно ущерб другому?

Если честно — я задумываюсь об этом регулярно, поскольку для меня качество является одним из самых важных аспектов. Мне не интересно тиражировать вещи — результатом работы должны быть позитивные эмоции моих клиентов. Если этого не происходит, остальное теряет смысл. Однако сейчас я верю в свои силы, и знаю, что могу заставить блестеть глаза людей, которым помогаю.

Момент радости от покупки одежды, как правило, краткосрочный. Потом наступают будни, и радость исчезает. Что делать дальше — снова идти в магазин?

Как я говорила, мы хотим сделать уникальный проект, и частью его уникальности будет долгосрочная работа с клиентами. Обсуждаемые темы будут вытекать одна из другой и меняться в соответствии с запросами аудитории. Также мы планируем провести 30-дневный пошаговый семинар, и в течение этого месяца ежедневно будем работать с клиентами, пока их новое отношение к себе и своей одежде не войдет у них в привычку. Этот проект в большей степени социальный, нежели коммерческий — мы не ставим себе задачу банально заработать денег, а действительно хотим изменить мир женщин к лучшему.