2019-04-12T11:12:32+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Регионы должны использовать все возможности, чтобы переход на новую систему обращения с ТКО, был эффективным»

По мнению губернатора, у новой системы огромный потенциал
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По мнению губернатора, у новой системы огромный потенциал. ФОТО: Сайт министерства промышленности и торговли РФПо мнению губернатора, у новой системы огромный потенциал. ФОТО: Сайт министерства промышленности и торговли РФ
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Российские регионы должны использовать все возможности для того, чтобы переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами был максимально эффективным. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам совещания Президента России с членами Правительства.

- Очень важно, что Президент уделяет внимание этой крайне значимой для регионов теме, - уверен Глеб Никитин. - На заседании рабочей группы Госсовета мы уже выработали ряд предложений в данном направлении.

В частности, среди озвученных предложений есть дополнительная мотивация региональных операторов к увеличению объёмов утилизации и обработки ТКО, внедрение дифференцированного подхода к установлению платы за вывоз отходов в зависимости от категории потребителя и сезонной миграции населения. Также большое внимание планируется уделять раздельному сбору мусора, который в перспективе позволит постепенно переходить к оплате услуги по фактическому накоплению мусора.

- Тут многое будет зависеть и от формирования бережного отношения к окружающей среде, использования более экологичной упаковки, - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - У новой системы обращения с отходами огромный потенциал, и сейчас важно работать над его максимально полной реализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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