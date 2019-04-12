"Бежим со смыслом": Наталья Водянова зазывает россиян на благотворительный забег

Модель и благотворитель Наталья Водянова объявила о старте регистрации на благотворительный зеленый марафон "Бегущие сердца", который пройдет 1 июня в 9.00.

natasupernova Наталья Водянова прилетит в Москву на благотворительный марафон

- Стартуем в самом центре нашей родины - на Васильевском спуске, - написала звезда в Инстаграме.

В этот раз к дистанциям 4,2 км и 10 км добавилась настоящая марафонская дистанция - 42,2 км. Кроме того, поучаствовать в забеге смогут инвалиды-колясочники. Им предложена дистанция 10 км.

- Как и ранее, мы бежим со смыслом, и все средства, собранные на забеге помогут фонду "Обнаженные средца" продолжать проект ранней помощи для малышей с нарушениями развития и их близких, который реализуется в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Твери и Туле, - напомнила Водянова. - Не откладывайте и регистрируйтесь как можно скорее. Места на забег разбирают как горячие пирожки. Заявки от корпоративных команд принимаются до 23 апреля. Очень ждем всех!

Кстати, благотворительный забег пройдет не только в столице, но и в Нижнем Новгороде. Активные горожане смогут пробежать 4,2 или 10 км. Местом проведения мероприятия выбрана Нижневолжская набережная (Канавинский мост - катер "Герой" - Гребной канал). Регистрация проходит здесь.

Напомним, что 19 мая в Нижнем Новгороде состоится другой благотворительный забег - "Беги, герой!" Поучаствовать в нем могут как взрослые, так и дети. В 2019 году мероприятие поможет социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Вера".