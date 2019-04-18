И тебя посчитают: в Нижнем Новгороде создадут реестр зеленых насаждений

Во время экологического форума «Зеленый Нижний 2020» обсуждался вопрос учета всех зеленых насаждений города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Член общественной палаты Нижнего Новгорода, руководитель секции «ЭКОкарта» Антон Дедиков рассказал, что вместе с рабочей группой уже обсуждал возможность создания реестра всех зеленых насаждений города в одном из разделов экокарты.

- Мы нашли решение вопроса, который волнует всех нижегородцев – это состояние зеленых насаждений. По сути – это реестр всех деревьев в черте города. Он поможет решить много разных задач: учет и сохранение редких деревьев, а также экологическое просвещение и образование горожан. Тем самым формируется социальная ответственность и единение, - сказал Антон Дедиков. - На экокарте можно будет увидеть любое дерево, узнать, какую пользу оно приносит, сколько кислорода выделяет и многое другое.

Для подсчета зеленых насаждений глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил использовать волонтеров. А поскольку волонтерское движение в нашем городе активно развивается, возможно, уже совсем скоро на улицах появятся люди, считающие деревья.