В Нижнем Новгороде появится добровольная регистрация животных

Нижегородские экологи и защитники животных уже много лет пытаются посчитать количество собак и кошек в нижегородских семьях. Не зная этих цифр, сложно планировать площадки для выгула собак, количество ветеринарных клиник, да и любую помощь владельцам домашних питомцев можно оказывать только, понимая, для кого она предназначается.

Руководитель благотворительного фонда «Сострадание – НН» Владимир Гройсман во время экологического форума «Зеленый Нижний 20202» предложил ввести добровольную регистрацию домашних животных.

- База со всеми домашними животными поможет, например, когда животные пропадает. А теряется, к сожалению, сейчас очень много, - рассказал Владимр Гройсман «Комсомолке». - Например, нашел я собаку, отвез в ветеринарную клинику и выяснил, что у нее есть чип с таким-то номером. Надо, чтобы я имел возможность обратиться к этой базе зарегистрированных животных и узнать, чья это собака.

Кроме того, такая база позволит помогать владельцам животных, у которых нет денег на стерилизацию или чипирование. Также, по словам Владимира Гройсмана, после того, как появится понимание о количестве домашних животных, а также о плотности их проживания, гораздо проще решить вопрос с площадками для выгула собак.

Сейчас решаются технические проблемы создания базы. А вот о сроках начала добровольной регистрации в Нижнем Новгороде пока ничего не известно.