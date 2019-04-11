2019-04-11T16:50:46+03:00
Общество

«Она делала мне замечания»: 28-летний житель Дзержинска задушил собственную бабушку

По неподтвержденным данным, в убийстве оказались замешаны сразу шесть человек
Василий КРОТОВ
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28-летний житель Дзержинска задушил собственную бабушку.28-летний житель Дзержинска задушил собственную бабушку.
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Чудовищное по своей жестокости убийство было совершено на днях в Дзержинске – там 28-летний молодой человек задушил собственную бабушку. Впрочем, по неподтвержденным пока данным, в убийстве могли быть замешаны еще по меньшей мере пять человек – а это уже почти «Убийство в Восточном экспрессе».

- Тело 84-летней пенсионерки было обнаружено днем 5 апреля в одной из квартир на улице Гастелло, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как показала экспертиза, бабушка была задушена. На ее теле обнаружены отпечатки пальцев сразу шести человек, среди которых ее внук и его брат. Кому принадлежат остальные отпечатки пальцев, сейчас выясняется.

Впрочем, в соответствии с официальной информацией, задержанный по подозрению в совершении этого преступления пока только один.

- Сейчас по подозрению в убийстве задержан внук погибшей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Он задушил бабушку во время ссоры. По его словам, она делала ему замечания из-за его образа жизни. Известно, что мужчина страдает психическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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