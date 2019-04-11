«Они требовали дать взятку сатане»: Мошенницы выманили у нижегородки больше 70 тысяч рублей во время занятий скандинавской ходьбой

Отправляясь на популярные сейчас занятия скандинавской ходьбой, жительница Семенова Екатерина Викторова (имя героини изменено – прим. Ред.) даже не догадывалась, как дорого они ей обойдутся. А все из-за встретившихся ей на дороге мошенниц, которым она выложила больше 70 тысяч рублей.

- Честно говоря, я сама не понимаю, как это все произошло, - разводит руками Екатерина. – Я пошла прогуляться около детского сада «Сказка», как вдруг ко мне подошла женщина - уже немолодая, лет 50-60 на вид. Она поздоровалась, слово за слово мы разговорились. Тут подбежала другая, помоложе, и, обращаясь к той первой, принялась причитать: «Как же хорошо, что я вас нашла!». Казалось, что они уже давным-давно знакомы. Я, конечно, немного растерялась. И тут они переключились на меня – дескать, на мне порча. И чтобы ее снять, нужно непременно дать взятку сатане.

Несмотря на всю абсурдность этой ситуации, Екатерина поверила мошенницам – больно уж убедительно они говорили. Да и времени подумать, у нее не было.

- Они начали торопить меня, что надо быстрее идти домой и забрать все сбережения, - плачет Екатерина. – Та, что помоложе, вызвалась меня сопровождать, а другая осталась нас ждать. Денег у меня было не особенно много – всего 31 тысяча, поэтому они попросили захватить еще и украшения. Серьги, кольца, цепочка – всего тысяч на сорок.

Обряд по снятию порчи лже-целительница проводила прямо на улице. Правда, внимания прохожих это не привлекло.

- Подействует, обязательно подействует, - уверяли женщину растерявшуюся Екатерину. – Только чтобы эффект закрепился, вам нужно дойти вон до того крайнего дома.

Прогулявшись до другого конца улицы, Екатерина вернулась. Вот только целительниц уже и след простыл.

- Сообщение от потерпевшей поступило около 12 часов дня 2 апреля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проверены все камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный город» в районе происшествия. Оказалось, что потерпевшие разъезжали по городу на сером автомобиле ВАЗ 2110. Вскоре этот автомобиль был задержан по разосланной ориентировке. По подозрению в совершении мошеннических действий были задержаны две безработные женщины. Ранее одна из них была судима за мошенничество. Сейчас они обе уже дали признательные показания.

Кстати, не исключено, что эти же женщины могли засветиться и в других преступлениях – при обыске у них были изъяты 10 икон, деньги и золотые украшения.