В Нижнем Новгороде проведут техническое обследование ливневок

Подтопленные улицы, гигантские лужи в самом центре города, залитые водой стоянки автомобилей – проблема с ливневками давно стала знаковой для Нижнего Новгорода. Чтобы раз и навсегда поставить точку в этом деле, в прошлом году городские власти решили заключить концессионное соглашение с Нижегородским водоканалом.

- В декабре 2018 года специально созданное Нижегородским водоканалом дочернее проектное общество «Городские инженерные системы» обратилось в администрацию Нижнего Новгорода с частной концессионной инициативой в отношении реновации системы ливневой канализации, - сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал». – Проект находится в завершающей стадии подготовки. Сейчас стороны ведут переговоры по поводу основных условий будущего концессионного соглашения.

Впрочем, уже сейчас в Нижнем Новгороде идет подготовка к началу технического обследования ливневой канализации.

- В соответствии с требованиями федерального законодательства, «Городские инженерные системы» проведут техническое обследование системы ливневой канализации, после чего будет разработана схема существующих водоотводящих объектов. Вслед за этим планируется актуализировать схему перспективного развития системы ливневой канализации и включить в нее те объекты, создание которых будет поручено будущему концессионеру.

Сразу после этапа подготовительной работы будет создана специальная инвестиционная программа, предусматривающая реконструкцию существующих и строительство новых ливневок. Правда, до сих пор неясно, когда начнется эта работа.

- Сроки выполнения инвестиционной программы будут зависеть от срока действия концессионного соглашения и стоимости мероприятий, включенных в инвестпрограмму, - объясняют в ОАО «Нижегородский водоканал». - Объем инвестиций будет определен расчетным путем по результатам обследования системы и подготовки инвестиционной программы.

Что касается планов на 2019 год, то тут приоритет будет отдан текущему обслуживанию объектов ливневой канализации.

- В первую очередь, будут проводиться работы по содержанию ливневых насосных станций, очистке и промывке трубопроводов, смотровых и дождеприемных колодцев. Также планируется провести выборочный ремонт этих объектов и произвести замену крышек люков, где они отсутствуют, - сообщают в ОАО «Нижегородский водоканал». - А вот инвестиционные мероприятия на 2019 год будут определены в инвестиционной программе концессионера с учетом результатов технического обследования системы.