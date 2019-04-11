Празднование Дня города в Нижнем Новгороде могут перенести на конец августа

Вчера, 10 апреля 2019 года, в думе Нижнего Новгорода прошел круглый стол по выбору новой даты празднования Дня города. На мероприятии присутствовали депутаты, представители мэрии, члены общественной и мололежной палат, а также лидеры национальных диаспор.

Председатель комиссии по развитию города Андрей Дранишников напомнил, что возможная дата основания Нижнего Новгорода – 6 августа по старому стилю (19 августа – по новому). Он подчеркнул, что нижегородцы регулярно просят перенести празднование на более позднее время.

Все участники круглого стола единогласно сошлись во мнение, что празднование Дня города и Дня России однозначно нужно разделить.

Тогда зампредседателя комиссии гордумы по местному самоуправлению Шамиль Аляутдинов предложил перенести праздник на последнюю неделю августа.

По итогам мероприятия замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон заявил, что перед принятием окончательного решения нужно взвесить все мнения. По его словам, пока в опросе лидирует конец августа.

Решение нужно принять до 19 апреля, чтобы внести изменения в Устав Нижнего Новгорода.