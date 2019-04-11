Ряд улиц перекроют в Канавинском районе до конца октября

В Канавинском районе Нижнего Новгорода временно изменено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 22:00 15 июля будет перекрыт участок дороги по Морской улицы (от Зеленодольской до Бунтарского переулка»), а с 7:00 6 мая до 22:00 20 июня нельзя будет проезжать от дома№2 по улице Обухова до дома №4А по улице Пахомова.

С 7:00 3 июня до 22:00 31 октября запретят движение по участку от дома №4А по улице Обухова от дома №4А по улице Пахомова до улицы Чкалова. Также с 7:00 15 июня до 22:00 15 июля будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги по улице Зеленодольской от дома №104 до улицы Артемовской.

Помимо этого, с 7:00 20 июня до 22:00 15 июля перекроют Зеленодольскую улицу от дома №16 до Узбекской улицы, а с 7:00 15 июля до 22:00 10 августа автомобилисты не смогут ездить от улицы Артемовской до Тамбовской улицы.

С 7:00 10 августа до 22:00 10 сентября дорожный знак, запрещающий движение, будет установлен на Зеленодольской улице (от Тамбовской до Жуковского), а с 7:00 10 августа до 22:00 31 августа – от улицы Барбюса до улицы Октябрьской Революции. С 7:00 1 сентября до 22:00 1 октября закроют участок от улицы Бакунина до улицы Барбюса.

В период с 10 сентября до 10 октября перекроют участок Зеленодольской от улицы Жуковского до улицы Спартака, с 11 сентября до 11 октября – от улицы Спартака до улицы Бориса Самарина, с 1 октября до 15 октября - от улицы Напольно-Выставочной до улицы Бакунина, с 11 октября до 31 октября -

от улицы Бориса Самарина до улицы Войкова, с 15 октября до 23 октября - от дома 41 на Зеленодольской улицы до улицы Напольно-Выставочной, а также с 23 октября до 31 октября перекроют участок от дома №41 на Зеленодольской до улицы Войкова.

Все участки можно будет объехать по прилегающим улицам. Изменения связаны с производством работ по перекладке напорного канализационного коллектора.