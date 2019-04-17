Руслан Станчев и Инна Ванькина получили документы для участия в праймериз

В НРО «Единая Россия» дан старт предвыборной кампании на довыборы в думу Нижнего Новгорода. В среду, 17 апреля 2019 года, документы для участия в предварительном голосовании получили журналист Руслан Станчев, который будет избираться в округе №15 Канавинского района, и директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, которая будет бороться за победу в округе №16 Канавинского района.

- Для меня эта процедура является проверкой и моего личного желания, и возможностью высказать все, о чем я думаю, о проблемах наших жителей, - сказала Инна Ванькина после получения документов. - Я тоже живу в Нижнем Новгороде, в Канавинском районе находится предприятие, которым я руковожу. У меня есть время, желание и возможности решать вопросы людей не только в рамках той деятельности, которой я занимаюсь, но и помогать в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства, комфортной городской среды. Я уверена, что я буду полезна жителям Канавинского района и в статусе депутата городской думы.

Руслан Станчев и Инна Ванькина получили документы для участия в праймеризФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Для Руслана Станчева стать депутатом думы Нижнего Новгорода – это способ донести до чиновников проблемы жителей города и облегчить жизнь жителям Канавинского района.

- Есть три важных для меня причины, - сказал Руслан Станчев. - Первая, наверное, самая важная. Я родился, вырос, получил образование и прожил половину жизни в Канавинском районе. Для меня важно отдать долги тому району, тем людям, которые в меня многое вложили.

Второй мотив. 25 лет работы в журналистике доказали мне, что существует разрыв в коммуникации между властью и людьми. Власть живет по своим бюрократическим регламентам, а люди хотят быстрого решения проблем. Вроде бы все говорят на русском языке, но друг друга иногда не слышат. Не слушают и не слышат. Важно, чтобы не только слушали и слышали, чтобы еще и сближались. Поэтому нужны переводчики с русского языка на русский язык. Мне кажется, что моя профессия, знание городских проблем и знание, как работает власть, будут крайне эффективны. Сейчас необходим мост, который соединит проблемы и тех, кто по закону отвечает за их решение.

И третье. Каждому району необходимы свои лоббисты, человек, который защищает территорию, человек, который за нее бьется. Как он за нее бьется? Он должен открывать двери разных кабинетов, тех людей, которые принимают решения: как тратятся бюджетные деньги, как благоустраивается комфортная среда, справедливо ли начисляются тарифы, как ведут себя ДУКи по отношению к людям. Для этого нужно входить в кабинеты к министрам, чиновникам, депутатам, которые принимают эти решения. В моей телефонной книжке есть фамилии всех принимающих решение в Нижегородской области. И они знают прекрасно, что я к ним приду. Более того, они прекрасно знают о моей энергии, моторности, о моей активности и даже агрессии, если потребуется для решения задач. Если меня не пустили в дверь, я войду в окно, если не пустили в окно, спущусь с потолка, потому что за мной правда, справедливость и люди. И пусть попробуют отказать! Именно для этого я иду на эти выборы.

Напомним, победитель предварительных выборов, которые пройдут 26 мая 2019 года, станет кандидатом от НРО «Единой России» на довыборах в думу Нижнего Новгорода.