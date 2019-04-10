2019-04-10T17:28:43+03:00
Происшествия

Рецидивист напал с ножом на разносчицу пенсий и сжег дом пенсионерки под Балахной

Злоумышленник задержан по «горячим следам»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Рецидивист напал с ножом на разносчицу пенсий и сжег дом пенсионерки под БалахнойРецидивист напал с ножом на разносчицу пенсий и сжег дом пенсионерки под БалахнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в попытке убийства почтальона, разносившего пенсии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

9 апреля 2019 года подозреваемый напал на почтальона, которая относила пенсию жительнице дома в деревне Трестьяны Балахнинского района. Злоумышленник несколько раз ударил 36-летнюю женщину ножом по телу, в результате чего та получила множественные колото-резаные раны груди и лица. Затем мужчина выхватил у потерпевшей сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей. После этого он ворвался в дом к 71-летней пенсионерке и отобрал у нее мобильный телефон, чтобы она не смогла вызвать полицию. Напоследок грабитель поджег дом пенсионерки и скрылся.

К счастью, злоумышленника удалось задержать по «горячим следам». Пострадавшую сотрудницу почты госпитализировали: кроме многочисленных ран, у нее также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гипертонический криз. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое. У пенсионерки также диагностирована резаная рана руки. Кроме того, пожилая женщина получила отравление продуктами горения.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. Официальной работы у него нет, зато ранее он уже был судим за совершение имущественных преступлений.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным источника «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», при задержании у мужчины было обнаружено ружье и патроны. Сумка с деньгами и нож также были найдены и изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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