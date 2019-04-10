2019-04-10T15:56:39+03:00
Общество

Движение автобусов и троллейбусов изменится в центре Нижнего Новгорода 12 апреля

Это связано с репетицией военного парада ко Дню Победы
Валерия ГРОМОВА
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Движение автобусов и троллейбусов изменится в центре Нижнего Новгорода 12 апреляДвижение автобусов и троллейбусов изменится в центре Нижнего Новгорода 12 апреляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В пятницу, 12 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде будут перекрыты центральные улицы. Это связано с началом репетиций военного парада к Дню Победы. Схема движения общественного транспорта тоже изменится.

Так, с 10.00 до 15.00 путь следования троллейбусов маршрутов № 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы.

Маршрутки № А-1, А-68, Т-4, Т-31 будут разворачиваться в районе улицы Большой Покровской, а не на площади Минина и Пожарского.

А автобусы маршрутов № А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, которым необходимо проследовать от Зеленского съезда к Сенной площади, поедут по площади Минина и Пожарского, улицам Варварской, Пискунова и улице Минина, а в обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварской и площади Минина и Пожарского.

Движение автобусов № А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97 и Т-98 будет организовано по улицам Варварской, Пискунова и Минина. А маршрутка Т-31 поедет по улицам Минина, Пискунова и Варварской.

Для автобусов № А-19, А-40, А-45, А-52, А 60Э, А 64, А 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 появится остановка на пересечении улиц Пискунова и Ульянова, а в обратном направлении - на действующем остановочном пункте «Речное училище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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