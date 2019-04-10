2019-04-10T15:53:23+03:00
Общество

«Такого я ещё не видел!»: В Нижнем Новгороде подростки сыграли в футбол горящей обувью

Прохожие не остались равнодушными [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: принскрин видеоФото: принскрин видео
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9 апреля в социальных сетях появилось интересное видео, которое обсуждали многие. Рядом с одним из торговых центров Нижнего Новгорода на подростке загорелась обувь. После того как школьник снял ее, они вместе с другом решили… сыграть в футбол.

- Увидели, как он бегает в горящем ботинке, повезло, что некоторое время спустя все же додумался снять горящий носок, - написал очевидец, который анонимно выложил видео в одном из пабликов.

На кадрах видно, как мальчишки сначала пытаются потушить обувь, а затем начинают передавать другу другу ногами. Такой поступок жители и назвали «огненным футболом».

Многие восприняли такое поведение лишь с юмором.

В Нижнем Новгороде подростки сыграли в футбол горящей обувью .

- Трудное детство, компьютер, планшет, интернет... Познают мир, начали жечь кроссы, все норм, жизнь налаживается! – пошутил Максим Андреев.

- Вселенского преступления не вижу в этом, а вот деградация налицо. Напоминают макак, - написал Сергей Новиков.

- Центр города, огромный ТЦ, и ни охраны ТЦ, ни полиции. Свобода! – подметила Ульяна Андреянова.

- Такого я ещё не видел! – добавил Александр Бухольц.

А вот некоторым стало действительно не до шуток. Один из местных жителей даже предложил привлечь школьников к ответственности.

- Необходимо привлечь как минимум к административной ответственности, как максимум - к тюремному сроку по уголовному кодексу РФ. Данный видеофайл необходимо отправить в правоохранительные органы, – считает Олег Небеснов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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