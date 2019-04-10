Очередной скандал разгорелся в нижегородском общественном транспорте. На этот раз пассажиры повздорили из-за собаки, которая, к слову, была в наморднике и на поводке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/702259" frameborder="0"></iframe> Пассажирка устроила скандал из-за собаки в нижегородской маршрутке.

Судя по видео, снятому очевидцами, одну из пассажирок возмутило присутствие крупного животного в маршрутке. Хозяйка собаки за словом в карман не полезла и дала обидчице отпор.

- Сейчас я намордник сниму, и пусть она стоит в углу долго, - бросила женщина.

Остальные пассажиры в конфликт не вмешивались и молча наблюдали за перепалкой, возникшей на ровном месте. Кто-то из них заснял происходящее на камеру мобильного телефона, а после выложил в паблике «Типичный Нижний». Подписчики живо принялись комментировать стычку между женщинами, отмечая, что порой в намордниках нуждаются вовсе не собаки.

- Собака едет спокойно, никому не мешает. Все по правилам. Не обращали бы на них внимания, - заявила Наталья Ромащенко.

- Люди гораздо хуже собак. Собачки тихо сидит. Не нравится - уйди в другую часть салона, подальше от собаки, - посоветовала Ирина Антонова.

- Да все в порядке. Собака явно социализированная и спокойная, в наморднике. А вот что там от женщины требуют, непонятно, - добавил Александр Щитаев.

- Да хоть черта везите, если соблюдаются правила перевозки! Люди ведь ненавидят не собак, а то, как их хозяева относятся к окружающим, - отметил Михаил Ормызов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В правилах пользования автобусами муниципальных маршрутов регулярных перевозок с регулируемым тарифом в Нижнем Новгороде говорится, что разрешается провозить собак на накопительных площадках автобусов. При этом они должны быть на поводке и в наморднике. И да, за животного надо оплатить проезд согласно тарифу.

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