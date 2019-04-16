2019-04-16T16:52:59+03:00
Общество

Нижегородка с 7-месячным ребенком села в такси и пропала

Волонтеры и полиция искали женщину несколько часов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородка с 7-месячным ребенком села в такси и пропалаНижегородка с 7-месячным ребенком села в такси и пропалаФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром 16 апреля в ПСО «Волонтер» поступило сообщение о пропаже 27-летней Екатерины Кузнецовой, которая села в такси со своим 7-месячным сыном Львом и исчезла. Она должна была поехать к своим родителям и взяла с собой пакет с подгузниками и детскими вещами. Как рассказал гражданский муж Екатерины, она вызвала такси 15 апреля около 19.00 в районе проспекта Ленина в Нижнем Новгороде, села с ребенком в машину, и больше он о ней ничего не слышал. С его слов, до родителей она так и не добралась. Обеспокоенный глава семейства обратился в полицию, а потом в ПСО «Волонтер».

Волонтеры объявили срочный сбор: опрос свидетелей, печать и расклейка ориентировок, а также они пытались найти водителя такси, на котором уехала Екатерина. Несколько часов не было никаких результатов: водителя такси разыскать не удалось, все звонки свидетелей, которые якобы видели женщину с ребенком, после проверки оказывались ложными.

Однако через пять часов пришло сообщение, что Екатерина и ее ребенок нашлись живыми и невредимыми. В ГУ МВД по Нижегородской области рассказали, что после бытового конфликта Екатерина решила уехать от гражданского мужа, забрав Льва. Но ему она об этом не рассказала.

Теперь семья решает свои вопросы самостоятельно, без участия полиции и волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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