По стопам Наталии Орейро: Нижегородцы фотографируются с паспортом на остановке «Термаль»

История с российским паспортом, подаренным звезде «Дикого ангела» Наталии Орейро в Нижнем Новгороде, получила продолжение. Спустя неделю поклонницы уругвайской певицы принялись фотографироваться со своими паспортами на остановке «Термаль», как это сделала артистка. Сделанные снимки девушки выкладывают в соцсетях.

Российский паспорт Наталия получила на своем концерте в Нижнем Новгороде. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ

Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ

- В самом начале тура Орейро попросила у президента российский паспорт. Мы ей на концерте такой шуточный паспорт подарили, она была очень-очень рада, - поделилась Алена Конкина в своем Инстаграме. - По пути из Нижнего Новгорода в Казань она сфотографировалась на остановке с этим паспортом. Мы повторили ее фотку и тем самым запустили челлендж. Ей, соответственно, тоже скинули. Пусть угорает.

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ

alena.konkina Нижегородские фанаты Наталии Орейро запустили челлендж в Инстаграме

Нижегородка пояснила, что певица не прочь получить российское гражданство, однако реализовать это не представляется возможным.

- У нее уже два гражданства, - отметила Алена. - Но мы ее морально поддерживаем.

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ