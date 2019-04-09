2019-04-09T18:28:56+03:00
Общество

По стопам Наталии Орейро: Нижегородцы фотографируются с паспортом на остановке «Термаль»

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ
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История с российским паспортом, подаренным звезде «Дикого ангела» Наталии Орейро в Нижнем Новгороде, получила продолжение. Спустя неделю поклонницы уругвайской певицы принялись фотографироваться со своими паспортами на остановке «Термаль», как это сделала артистка. Сделанные снимки девушки выкладывают в соцсетях.

Российский паспорт Наталия получила на своем концерте в Нижнем Новгороде. Фото: https://vk.com/nataliaoreiro Фото: СОЦСЕТИ

Российский паспорт Наталия получила на своем концерте в Нижнем Новгороде. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ

Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiro Фото: СОЦСЕТИ

Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ

- В самом начале тура Орейро попросила у президента российский паспорт. Мы ей на концерте такой шуточный паспорт подарили, она была очень-очень рада, - поделилась Алена Конкина в своем Инстаграме. - По пути из Нижнего Новгорода в Казань она сфотографировалась на остановке с этим паспортом. Мы повторили ее фотку и тем самым запустили челлендж. Ей, соответственно, тоже скинули. Пусть угорает.

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ

alena.konkinaalena.konkina
Нижегородские фанаты Наталии Орейро запустили челлендж в Инстаграме
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Нижегородка пояснила, что певица не прочь получить российское гражданство, однако реализовать это не представляется возможным.

- У нее уже два гражданства, - отметила Алена. - Но мы ее морально поддерживаем.

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты уругвайской певицы запустили челлендж в Инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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