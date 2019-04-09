2019-04-09T16:49:49+03:00
Общество

Закрытие газетного киоска на Свободе отменяется

По крайней мере, в «Атомстройэкспорте» заявляют, что слухи о сносе объекта не имеют оснований
Анастасия НАЗАРОВА
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В киоске на Свободе нижегородцы регулярно покупают прессу и пополняют транспортные карты.В киоске на Свободе нижегородцы регулярно покупают прессу и пополняют транспортные карты.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Закрытие киоска печати на площади Свободы отменяется. По крайней мере, в пресс-службе АО ИК «Атомстройэкспорт» заявили, что слухи о сносе нестационарного торгового объекта не имеет основания.

- Нахождение на этом месте киоска регламентируется Схемой размещения торговых объектов на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнего Новгорода. До истечения данного периода производить какие-либо изменения на остановке не предполагается, - уточнил собеседник «Комсомольской правды».

Вместе с тем генеральный директор АО «Печать» Сергей Сурмилов пока не торопится комментировать эту информацию.

Напомним, в редакцию «Комсомолки» обратились обеспокоенные жители, привыкшие покупать прессу и пополнять транспортные карты в киоске на Свободе. Узнав о планируемом закрытии точки, забили тревогу.

- Такое место удобное, и закрывают! - взмолились горожане.

Руководитель «Печати» не стал отрицать, что угроза закрытия есть. Вроде как территорию, на которой стоит киоск, передали под благоустройство «Атомстройэкспорту».

При этом в городской администрации заявили, что земля находится в муниципальной собственности и сдан в аренду АО ИК «АСЭ».

- Поэтому не представляется возможным объявить аукцион на право размещения киоска для последующего заключения договора на размещение киоска, - уточнили в районной администрации. - Обременение земельного участка правами третьих лиц является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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