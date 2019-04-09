«Ни один Гудков не пострадал»: Группа Uma2rman представила клип на песню «Сверкайте, Катя»

Главный неостросюжетный баттл весны - так группа Uma2man охарактеризовала музыкальное видео на песню «Сверкайте, Катя», премьера которого состоялась на просторах интернета 9 апреля.

Клип Uma2rman на новую песню "Сверкайте, Катя".Главную роль в музыкальном видео исполнила Екатерина Варнава.

В роли Кати - известная юмористка и профессиональная танцовщица Екатерина Варнава, в роли вечного двигателя любого видео - шоумен Александр Гудков, в роли строго рефери танцевального поединка - автор телепроека Comedy Woman Наталья Еприкян.

kativarnava Екатерина Варнава и Наталья Еприкян на съемках клипа для Uma2rman

- Чтобы не отвлекать внимание зрителей от главных героев, режиссер Рустем Нуриев убрал из кадра все лишнее, а в качестве декорации оставил только белый фон и один комнатный цветок, - рассказали музыканты.

Звездой клипа стала Екатерина Варнава.Фото: скрин с видео

По словам солиста Uma2man Владимира Кристовского, этот клип - самый простой из тех, что снимала группа, но при этом самый веселый.

- Спасибо Кате, Диме, Наташе и Саше за то, что согласились поучаствовать в нашем ролике. Мы сделали его, чтобы поднять всем настроение. Весна все-таки, очень хочется позитива и танцев. Поэтому всех, кто максимально весело и креативно повторит наш танец из клипа, обещаю выложить к себе в соцсети, а лучшим танцорам вручу подарки, - пообещал лидер группы.

eprikol Резиденты Comedy Woman снялись в клипе на песню "Сверкайте, Катя"

Создатели клипа уверяют: все ЧП на съемочной площадке запланированные! «Ни один Гудков не пострадал», - уточнили они.

«Комсомолка» писала, что премьера трека «Сверкайте, Катя», который войдет в альбом «Имена», состоялась в феврале 2019 года. Песня получилась легкой, задорной и очень понравился Катям, судя по отзывам в интернете.

Шоумен Александр Гудков.Фото: скрин с видео

Позже Владимир и Сергей Кристовские обратились ко всем Катям с призывом поучаствовать в кастинге на главную роль в клипе на новый трек.

- Дорогие Катюши, Катейки, Катеньки, Екатерины! Этот конкурс для вас, - заявили музыканты.

Кстати, тогда в комментариях под этим постом Uma2rman подписчики предложили кандидатуру Екатерины Варнавы.

- А если предложить сняться в клипе Варнаве или Климовой? Две замечательные сверкающие Кати… - написала anna27111979.

- Варнава! Вам нужна Катя Варнава! Она всегда сверкает, - поддержала elizavetaushatenko.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа Uma2rman объявила кастинг для съемок клипа на новую песню

Поучаствовать в конкурсе могут только девушки с именем Катя (подробности)

«Наш подарок всем Катям!»: Группа Uma2rman выпустила новую песню

Братья Кристовские продолжают работу над альбомом «Имена» (подробности)

Владимир Кристовский: «Я начал писать песни из зависти к старшему брату»

Солист группы Uma2rman рассказал о взаимоотношениях с братом Сергеем (подробности)