2019-04-09T15:15:38+03:00
Звезды

«Ни один Гудков не пострадал»: Группа Uma2rman представила клип на песню «Сверкайте, Катя»

В музыкальном видео снялись телеведущая Екатерина Варнава и шоумен Александр Гудков [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Премьера клипа состоялась на просторах интернета 9 апреля.Премьера клипа состоялась на просторах интернета 9 апреля.Фото: скрин с видео
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Главный неостросюжетный баттл весны - так группа Uma2man охарактеризовала музыкальное видео на песню «Сверкайте, Катя», премьера которого состоялась на просторах интернета 9 апреля.

Клип Uma2rman на новую песню "Сверкайте, Катя".Главную роль в музыкальном видео исполнила Екатерина Варнава.

В роли Кати - известная юмористка и профессиональная танцовщица Екатерина Варнава, в роли вечного двигателя любого видео - шоумен Александр Гудков, в роли строго рефери танцевального поединка - автор телепроека Comedy Woman Наталья Еприкян.

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Екатерина Варнава и Наталья Еприкян на съемках клипа для Uma2rman
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- Чтобы не отвлекать внимание зрителей от главных героев, режиссер Рустем Нуриев убрал из кадра все лишнее, а в качестве декорации оставил только белый фон и один комнатный цветок, - рассказали музыканты.

Звездой клипа стала Екатерина Варнава. Фото: скрин с видео

Звездой клипа стала Екатерина Варнава.Фото: скрин с видео

По словам солиста Uma2man Владимира Кристовского, этот клип - самый простой из тех, что снимала группа, но при этом самый веселый.

- Спасибо Кате, Диме, Наташе и Саше за то, что согласились поучаствовать в нашем ролике. Мы сделали его, чтобы поднять всем настроение. Весна все-таки, очень хочется позитива и танцев. Поэтому всех, кто максимально весело и креативно повторит наш танец из клипа, обещаю выложить к себе в соцсети, а лучшим танцорам вручу подарки, - пообещал лидер группы.

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Резиденты Comedy Woman снялись в клипе на песню "Сверкайте, Катя"
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Создатели клипа уверяют: все ЧП на съемочной площадке запланированные! «Ни один Гудков не пострадал», - уточнили они.

«Комсомолка» писала, что премьера трека «Сверкайте, Катя», который войдет в альбом «Имена», состоялась в феврале 2019 года. Песня получилась легкой, задорной и очень понравился Катям, судя по отзывам в интернете.

Шоумен Александр Гудков. Фото: скрин с видео

Шоумен Александр Гудков.Фото: скрин с видео

Позже Владимир и Сергей Кристовские обратились ко всем Катям с призывом поучаствовать в кастинге на главную роль в клипе на новый трек.

- Дорогие Катюши, Катейки, Катеньки, Екатерины! Этот конкурс для вас, - заявили музыканты.

Кстати, тогда в комментариях под этим постом Uma2rman подписчики предложили кандидатуру Екатерины Варнавы.

- А если предложить сняться в клипе Варнаве или Климовой? Две замечательные сверкающие Кати… - написала anna27111979.

- Варнава! Вам нужна Катя Варнава! Она всегда сверкает, - поддержала elizavetaushatenko.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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