У организаторов акции «Бюст-мост» украли корзину с лифчиками

Ярко-зеленую корзину с бюстгальтерами, которые удалось собрать для социальной акции «Бюст-мост», увели из-под носа у организаторов. Как рассказала нижегородка Юлия Щербакова, инцидент произошел в доме №14 по Ошарской улице.

- В пятницу Катя (организатор акции Екатерина Чудакова. - Прим. ред.) оставила на первом этаже подъезда корзину с бюстгальтерами для акции «Бюст-мост». Буквально минут на десять - забегала домой за вещами. А на обратном пути корзины уже не было, - сообщила Юлия на своей странице в Фейсбуке. - Там было больше пятидесяти бюстгальтеров.

В общем, бессовестных грабителей организаторы попросили вернуть награбленное, а неравнодушных нижегородок - пополнить запасы лифчиков.

Пять лет назад акцию поддержала известная телеведущая Екатерина Одинцова.Фото: СОЦСЕТИ

Утром 9 апреля Екатерина Чудакова радостно заявила, что корзину со всем содержимым вернули.

Кстати, среди нижнего белья есть и бюстгальтер известной телеведущей Екатерины Одинцовой, которая одна из первых поддержала акцию пять лет назад.

- Катюша, ты настоящая подруга. И хотя видимся мы нечасто, я всегда чувствую твою поддержку и присутствие в жизни нашего родного Нижнего Новгорода. Спасибо тебе огромное, - поблагодарила Чудакова телезвезду.

Та в свою очередь отметила, что Екатерина Чудакова занимается благим делом.

- Спасаешь жизни! - написала в комментариях Одинцова.

Напомним, социальный проект «Бюст-мост: против рака груди» стартовал в Нижегородской области 1 апреля. Его главная цель - максимальное привлечение внимания к необходимости профилактики рака груди, а также оказание практической помощи женщинам.

В рамках проекта некоторые муниципальные лечебные учреждения Нижнего Новгорода на протяжении двух месяцев будет предоставлять женщинам старше 39 лет возможность бесплатно пройти обследование у профильных специалистов.

Кроме того, 19 мая на Нижневолжской набережной с 12.00 до 18.00 будет организовано бесплатное обследование женщин. В мобильном диагностическом центре они смогут получить консультации врачей, пройти ультразвуковое обследование и маммографию. В 18.00 там же стартует Bust Fest, посвященный женскому здоровью.