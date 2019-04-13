Несколько часов спецслужбы проверяли торговые центры в Нижнем Новгороде

Сразу два торговых центра было эвакуировано в Нижнем Новгороде в субботу, 13 апреля. Сегодня телефонным террористам приглянулась мебель. По словам очевидцев, срочно освободить помещение попросили посетителей ТЦ «Открытый материк» в Приокском районе и ТЦ «Мебельный базар» в Канавинском районе.

Причем, в ТЦ «Открытый материк» сегодня было особенно многолюдно, так как там проходила лотерея, и многие пометили пришли в ней поучаствовать. После сообщение о заложенной бомбе лотерею пришлось приостановить, а людей эвакуировать. Большое количество людей надо было вывести из ТЦ «Мебельный базар». Поскольку он находится в районе Московского вокзала, то посетителей здесь всегда много.

Сообщения о бомбе поступили в первой половине дня. Сотрудники всех спецслужб Нижнего Новгорода выехали на места и сразу же приступили к обследованию торговых центров. Проверка заняла несколько часов.

- В ходе проверки опасных объектов обнаружено не было, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас оба торговых центра открыты и готовы снова принять посетителей.