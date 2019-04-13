2019-04-13T16:27:22+03:00
Общество

Несколько часов спецслужбы проверяли торговые центры в Нижнем Новгороде

Сразу два мебельных магазина были эвакуированы
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Несколько часов спецслужбы проверяли торговые центры в Нижнем Новгороде. Фото Дмитрий ЧерновНесколько часов спецслужбы проверяли торговые центры в Нижнем Новгороде. Фото Дмитрий Чернов
Изменить размер текста:

Сразу два торговых центра было эвакуировано в Нижнем Новгороде в субботу, 13 апреля. Сегодня телефонным террористам приглянулась мебель. По словам очевидцев, срочно освободить помещение попросили посетителей ТЦ «Открытый материк» в Приокском районе и ТЦ «Мебельный базар» в Канавинском районе.

Причем, в ТЦ «Открытый материк» сегодня было особенно многолюдно, так как там проходила лотерея, и многие пометили пришли в ней поучаствовать. После сообщение о заложенной бомбе лотерею пришлось приостановить, а людей эвакуировать. Большое количество людей надо было вывести из ТЦ «Мебельный базар». Поскольку он находится в районе Московского вокзала, то посетителей здесь всегда много.

Сообщения о бомбе поступили в первой половине дня. Сотрудники всех спецслужб Нижнего Новгорода выехали на места и сразу же приступили к обследованию торговых центров. Проверка заняла несколько часов.

- В ходе проверки опасных объектов обнаружено не было, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас оба торговых центра открыты и готовы снова принять посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»
Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках
Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН