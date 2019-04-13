В четверг, 11 апреля, в Выксунском районном лесничестве прошли учения по тушению лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Для отработки всех мероприятий, на специальном отведенном полигоне были созданы реальные условия, воспроизводящие лесной пожар. Все участники отрабатывали соответствующие действия: сотрудники лесной охраны – руководство тушением лесных пожаров; пожарные ГБУ «Выксунский лесхоз» и ГБУ «Нижегородский лесопожарный центр» – локализацию и ликвидацию пожара, привлеченные силы - оказание помощи пострадавшим, а также мониторинг и окарауливании места пожара.

Всего в учениях задействовали 16 единиц специальной техники и более 40 сотрудников лесопожарной и других специальной служб.

По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, такие учения будут проводиться во всех районных и межрайонных лесничествах.