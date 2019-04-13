Очередное сообщение о том, что в торговом центре заложена бомба, пришло в ТЦ «Открытый материк» Нижнего Новгорода. По сообщениям очевидцев, сегодня там необычно много народа, так как многие пришли на розыгрыш, который проводится в торговом центре.

«Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили факт сообщения. Машины спасателей выехали на место. Однако подробности пока неизвестны.

ТЦ «Открытый материк» в Нижнем Новгороде эвакуировали. Фото: Дмитрий Чернов

Напомним, 11 апреля Нижний Новгород накрыла очередная волна массовых эвакуаций. В четверг очевидцы сообщили об эвакуациях в нескольких школах и больницах, а также в одном торговом центре.

Сначала нижегородцы рассказали, что из-за якобы заложенной бомбы им пришлось покинуть торговый центр «Созвездие». Позже появилась информация об эвакуациях в больницах № 30, 38 и в школах № 126 и 81. Спустя час та же участь постигла учащихся школы № 48 и сотрудников больницы № 33.