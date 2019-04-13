2019-04-13T10:38:31+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные 13-14 апреля 2019 года: ожидается слабая геомагнитная буря

Все выходные будет холодная и пасмурная погода
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прогноз погоды на выходные 13-14 апреля 2019 года: ожидается слабая геомагнитная буряПрогноз погоды на выходные 13-14 апреля 2019 года: ожидается слабая геомагнитная буряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что уже почти середина апреля, погода на улице больше напоминает осеннюю. Согласно прогнозу сайта Gismeteo, утром в субботу, 13 апреля, пройдет небольшой снег, который днем перейдет в дождь, а к вечеру капли снова начнут замерзать, и в результате на головы нижегородцев будет падать уже снег с дождем.

Температура воздуха утром в субботу составит +1 градус, днем поднимется до +4 градусов, а к вечеру опустится на один градус. Весь день будет дуть холодный северо-восточный ветер. Утром его скорость составит 3 м/с, с порывами до 8 м/с, днем ветер усилится до 6 м/с, с порывами до 11 м/с. Вечером станет немного спокойнее – скорость ветра составит 3 м/с, с порывами до 7 м/с.

Атмосферное давление утром будет немного пониженным – 751 мм рт.ст, днем оно поднимется и составит 759 мм рт.ст, вечером останется почти на прежнем уровне – 760 мм рт.ст.

При этом утром и днем 13 апреля отмечается слабая геомагнитная буря. Веером и ночью будут небольшие возмущения, но к утру воскресенья все стихнет.

В воскресенье, 14 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха утром составит – 2 градуса, днем будет теплее, столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а вечером немного похолодает, воздух прогреет лишь до +3 градусов.

При этом в воскресенье будет достаточно ветрено. Северо-восточный ветер продолжить выхолаживать воздух. В ночь с субботы на воскресенье он будет дуть со скоростью 5 м/с, при порывах до 9 м/с, утром он усилится до 6 м/с, при порывах его сила будет достигать 11 м/с. Днем скорость ветра почти не изменится, лишь порывы могут быть чуть сильнее – до 12 м/с. Вечером направление ветра изменится и станет восточным. Однако его скорость будет такой же большой – до 5 м/с, при порывах до 9 м/с.

Атмосферное давление будет находится в пределах нормы: утром и днем оно составит 762 мм рт.ст, а вечером чуть-чуть поднимется – до 763 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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