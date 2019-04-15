В Нижегородской области массовый замор рыбы

Замор рыбы весной происходит каждый год, но в этом году он принял катастрофические масштабы. Нижегородцы постоянно выгладывают фотографии мертвых пресноводных, которые лежат на берегу. Где-то удалось заснять несколько штук, а где-то рыба занимается почти все озеро.

Так, очевидцы сфотографировать рыбу на Мещерском озере, на озере «777» в Автозаводском районе, массовый мор обнаружили в озере села Морозовка Арзамасского района, а также рыба лежит возле озера в Сарове.

В Нижегородской области массовый замор рыбыФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, местные жители увидели масляные разводы рядом автозаводским озером и тут же задались вопросом: «Если ли связь между этими моментами?».

Как считают экологи, связь тут действительно есть.

- Все озера Нижнего Новгорода сильно загрязнены: туда кидают мусор, объедки, в озера попадают реагенты и песко-соляная смесь, которыми посыпают дороги во время гололеда, а также нефтепродукты - вы же замечали на цветные разводы на асфальте? – объяснил руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. – Вся это вместе с дождями попадает в озера. При это их никто не чистит, никто не делает в продушины во люду. В результате рыбе не хватает кислорода и она гибнет.

Однако сейчас все лед на озерах растаял, и началось естественное очищение водоемов. А это значит, что мертвая рыба будет встречаться все реже. Однако в июле-августе, когда начнет цвести вода, а также озера заполонят водоросли, которые вырастают на выброшенном мусоре, рыба вновь начнет задыхаться от недостатка кислорода.