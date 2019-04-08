Кровля рухнула на рабочих на заводе «Химмаш» в Дзержинске: один человек погиб

Очередная трагедия произошла в промзоне города Дзержинска Нижегородской области – там во время сноса одного из корпусов завода «Химмаш» на рабочих рухнула кровля здания. Эту информацию «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

- Сообщение об обрушении кровли неэксплуатируемого здания на территории промышленной площадки на Восточном шоссе в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области в 17:15 в понедельник, 8 апреля 2019 года. На месте установлено, что при производстве демонтажных работ произошло обрушение кровли строения на площади 3200 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Кровля рухнула на рабочих на заводе «Химмаш» в Дзержинске: один человек погибФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Напомним, 4 апреля на оборонном НИИ «Кристалл» в Дзержинске раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма.

Напомним также, 31 августа 2018 года страшный взрыв унес жизни нескольких человек на заводе имени Свердлова в Дзержинске.