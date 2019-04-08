2019-04-08T16:44:15+03:00
Общество

Тысячи мертвых рыб прибило к берегу озера в Нижегородской области

Один из очевидцев заснял случившееся на камеру [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: принтскрин видеоФото: принтскрин видеоФото: СОЦСЕТИ
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В минувшие выходные житель Арзамасского района Нижегородской области обнаружил рядом с селом Морозовка озеро с тысячами погибших рыб. Он записал видео и выложил его в социальных сетях.

Мужчина обнаружил водоем не один, а вместе с сыном. На записи слышно, как малыш задает вопрос, один из которых: «Кто это сделал?». В ответ нижегородец говорит, что это кислородное голодание, мол, рыбам не хватило воздуха.

Увиденное заставило интернет-пользователей ужаснуться.

Морозовский замор в Арзамасском районе.

- Воды уже загадили до такой степени, что рыба дохнет, - написал Андрей Андреев.

- Печально. Трудная зима. И, видимо, уровень грунтовых вод понижен, родники не спасли. Мещерка тоже вроде в заморе, - добавил Игорь Арутюнов.

- Там же химические предприятия и вероятно никакого надзора, - предположила Надежда Лебедева.

Однако некоторые видят в этом обыденность.

- Замор - природное явление. Обычное и естественное. Такое же, как снег или туман. Ни заводы, ни государство, ни рыбинспекция, ни депутаты здесь совершенно не при чём. Здесь нет виноватых.

Всё, что можно сделать - это в заморные зимы, как эта, в январе-феврале приезжать на такие водоемы, делать майны, забивать их соломой, чтобы не промерзали и поступал воздух, - высказался Даниил Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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