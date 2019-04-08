Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля

Испытание зимой пройдено, осталось вернуть городу опрятный вид. Для этого нижегородская администрация проводит традиционный месячник по благоустройству, который в 2019 году стартовал 5 апреля.

Согласно указу мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, обязанность организовать субботники, а также очистить подъезды к кладбищам возложена на районные администрации. Тогда как уборкой мемориальных комплексов в местах захоронений должно заняться управление муниципальных кладбищ города.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Романа Ухабина, официально месячник по благоустройству продлится до 15 мая. За это время предстоит убрать с улиц мусор, помыть дороги и тротуары, провести мелкие ремонтные работы и покрасить ограждения.

- Основной порядок надо навести уже к середине мая, но это не освобождает наши коммунальные службы от основных работ, - подчеркнул чиновник.

А чтобы поскорее убрать накопившийся за зиму мусор на улицах городские власти который год проводят общегородские субботники. Первая в этом году массовая уборка состоится 13 апреля. Чтобы узнать, где именно пройдут экологические мероприятия, жителям надо за два дня обратиться в администрацию своего района.

- Там вам предоставят все необходимые инструменты, перчатки, мешки и прочее, - уточнил Ухабин. - Вывезти собранный на субботнике мусор надо будет вывезти на полигон в течение двух дней.

Добавим, что в ближайшее время полный перечень мест, где пройдет субботник, появится также на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода. Участие в добровольном наведении порядка примут сотрудники районных администраций, работники предприятий, однако организаторы рассчитывают на активность горожан. Тем более что с каждым годом желающих безвозмездно помочь со сбором мусора становится все больше. По информации Романа Ухабина, в среднем в таких мероприятиях участвуют 15-17 тысяч человек, и есть основания полагать, что в 2019 году показатель не ухудшится.

КСТАТИ

В прошлую пятницу, 5 апреля, в Нижнем Новгороде впервые прошел субботник, на котором собираемый мусор - пластиковые бутылки, стекло и бумагу - сортировали в пакеты разных цветов, а после отправили на вторичную переработку. Такой подход к сбору отходов, по словам чиновников, позволит снизить нагрузку на полигоны ТБО и поспособствует улучшению экологической ситуации в городе.