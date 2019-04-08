Афиша Нижнего Новгорода с 10 по 17 апреля: Марина Александрова, танцы народов Кавказа и премьера «Высшего общества»

КОНЦЕРТЫ

Финалистка «Голоса» и джазовый оркестр

Большой джазовый оркестр JPBigBand (Москва) впервые выступит в Нижнем Новгороде. Коллектив представляет собой оркестр джазовых виртуозов, которые с 2003 года покоряют Россию. В их репертуар входят избранные джазовые стандарты, авторские пьесы, необычные аранжировки известных произведений ну и, конечно, все это обрамлено в зажигательный свинг. Солисты оркестра - молодые звезды российской сцены: пианист и певец Стас Беккер и финалистка шоу «Голос» Эра Канн. (6+)

10 апреля, 19.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел.

Билеты: 900 - 1500 рублей

«Новый завет» для скрипача

Двадцать четыре «Каприса» Никколо Паганини - один из самых виртуозных циклов скрипичного искусства, «Новый завет» для любого мастера скрипичной игры. Это чрезвычайно сложный для исполнения цикл. Услышать его целиком - большая редкость, так как далеко не каждый способен его сыграть. Недаром самого Паганини-скрипача называли «человеком, продавшим душу дьяволу». На концерте прозвучит версия «Каприсов» для камерного оркестра и солирующей скрипки. Партия соло - заслуженный артист России, преподаватель Московской консерватории Граф Муржа. (6+)

12 апреля, 18.30

Музей «Усадьба Рукавишниковых», Верхневолжская наб., 7; тел.

Билеты: 600 - 800 рублей

«Алан»: танцы народов Кавказа

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» был основан в 1938 году. Вот уже 80 лет поколения артистов продолжают и развивают лучшие традиции осетинской хореографии. Мастерству артистов аплодировали более 70 стран мира, таких как Германия, Франция, Великобритания, Дания, Китай, Афганистан, Вьетнам, Финляндия и другие. Программа концерта - настоящее театральное представление, синтез искрометных, характерных танцев («Горский»,» «Аланы», «Игры чабанов», «Аварский девичий перепляс», «Гандаган») и лирические, полные грации «Девичий танец», «Армянский танец», танец приглашения «Хонга кафт» и «Картули». (6+)

16 апреля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел.

Билеты: 500 - 1500 рублей

КИНО

ФАНТАСТИКА, ТРИЛЛЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США)

«Высшее общество»

Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель - ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин - преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя. (18+)

Режиссер: Клер Денни. В ролях: Роберт Паттинсон («Сумерки»), Жюльет Бинош («Шоколад»), Миа Гот, Агата Бузек, Ларс Айдингер, Андре Бенджамин.

С 11 апреля в сети кинотеатров «Синема парк», тел. 8-800-700-01-11 (звонок бесплатный)

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

Марина Александрова в спектакле «Триумфальная арка»

Безусловный шедевр мировой литературы «Триумфальная арка» Эриха-Марии Ремарка в постановке легендарного Льва Рахлина. «Триумфальная арка» - один из самых ярких и эпохальных романов Эриха-Марии Ремарка. Любовь и жизнь, мужчина и женщина, Равик и Жоан… Две потерянные души, пытающиеся наладить личное счастье наперекор судьбе.

Исполнить главные роли в трагической истории об эмигрантской жизни в Париже приглашены блистательные актеры - Игорь Петренко и заслуженная артистка России Марина Александрова. Также зрители смогут насладиться игрой таких народного артиста РФ Николая Чиндяйкина, заслуженной артистки РФ Евдокии Германовой, Екатерины Волковой, Николая Козака и других. (16+)

15 апреля, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел.

Билеты: 1400 - 3800 рублей

«Птица счастья». Рассказы Чехова

Современный театр осваивает не только драматургию, но, расширяя свои возможности, обращается к прозе и поэзии великих русских писателей. В основе спектакля «Птица счастья», который покажут на Малой сцене, - два рассказа А. П. Чехова: «Княгиня» и «Душечка». Княгиня, будучи дамой исключительно эгоистичной и холодной, искренне верит, что похожа на птичку, которая несет в мир счастье и радость. Душечка - простая провинциальная женщина, но именно она подлинная героиня спектакля. Именно Душечка, как называют ее окружающие, обладает редчайшим даром - любить и жить интересами других людей. (12+)

12 апреля, 18.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.

Билеты: 500 рублей

ШОУ

Stand Up Ильи Соболева

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение - это то, чем Илья по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России. Когда говорят о современном юморе в России, то Илья Соболев - одно из первых имен, приходящих на ум. В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. Видео сольного стендап-концерта Соболева набрало более 1,7 миллиона просмотров, а сам комик заслуженно стал героем выпуска «Новый русский юмор» шоу Юрия Дудя «Вдудь». Юмор Ильи Соболева - это комедия для широкой аудитории, импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью, рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться вместе с комиком. (18+)

12 апреля, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел.

Билеты: 1300 - 1600 рублей

ВЫСТАВКИ

«Тропинин. Контексты»

Выставка произведений одного из самых известных портретистов в истории русского искусства Василия Тропинина (1780-1857) открывается в Нижегородском художественном музее.

Творческое наследие художника насчитывает около трех тысяч произведений, а его имя неразрывно связано с Москвой и художественной средой первой половины XIX века. Круг моделей живописца был разнообразен: крупные государственные деятели, купцы, художники и поэты. Тропинин создал прекрасный образец жанрового портрета, его кружевницы и золотошвейки - идеал поэтизации женской красоты.

Зрителей ждет необычный показ самого известного произведения Василия Тропинина «Кружевница», работы, которую мастер повторил не единожды. Две «Кружевницы» - из собраний НГХМ и Музея В. А. Тропинина - встретятся в одном выставочном пространстве. Детали этих жанровых композиций будут представлены в технико-технологический материалах (фрагментах и рентгенограммах картин), что позволит впервые проследить все различия между двумя композициями. Для слабовидящих посетителей будет экспонироваться 3D-копия картины с описанием шрифтом Брайля.

Выставка рассказывает о творчестве Тропинина и его современников в контекстах времени и индивидуальных творческих особенностей мастера. Свои места в пространстве выставки заняли полотна Сильвестра Щедрина, Василия Раева, Карла Брюллова, Григория Чернецова и других художников «тропининского» периода. Неотъемлемой частью экспозиции стали произведения живописи и графики первой половины XIX столетия из собрания Нижегородского художественного музея. (0+)

С 13 апреля

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

«Напряжение растет»

Арсенал открывает серию выставок искусства XX-XXI веков из фондов ведущих музеев России. Нижегородский зритель сможет увидеть, как работают самые актуальные и знаковые проекты современного искусства в других городах России, не выезжая за пределы нашего города.

Выставка «Напряжение растет. Избранные произведения из коллекции музея ПЕРММ» представляет крупнейшую региональную коллекцию современного искусства. Одна из ее визитных карточек - множество масштабных инсталляций, которые как нельзя лучше вписываются в просторные залы Арсенала. Экспозиция, подготовленная совместно с кураторами ПЕРММ, познакомит нижегородского зрителя со знаковыми именами и произведениями отечественного искусства 2000-х годов. Название «Напряжение растет» заимствованно из одноименной работы екатеринбургского художника Тимофея Ради, которая также будет представлена на выставке.

Художники: Саид Атабеков, Петр Белый, Сергей Горшков, Валерий Кошляков, Вадим Михайлов, группа «Мыло», Юрий Никифоров, Дмитрий Петухов, Виталий Пушницкий, Тимофей Радя, Леонид Сокол, Анастасия Уланова, Ольга и Александр Флоренские, Сергей Шеховцов, Юрий Штапаков. (0+)

С 11 апреля

Арсенал, Кремль, 6; тел.

Билеты: 200 рублей