«Тотальный диктант-2019» в Нижнем Новгороде: адреса, время и площадки проведения

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», направленная на повышение грамотности населения и популяризацию русского языка и литературы, пройдет в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 13 апреля, и начнется в 14:00. В 2019 году в приволжской столице будут работать 18 площадок.

«Комсомолка» публикует полный список. Напоминаем, что регистрация на них обязательна.

- Центральная районная библиотека имени Достоевского (улица Гороховецкая, 18а)

- Центральная районная библиотека имени Короленко (улица Родионова, 199, корпус 2)

- Музей Добролюбова (Лыковая Дамба, 2) – места закончились

- Нижегородский радиотехнический колледж (улица Студенческая, 6)

- Библиотека имени Ленина (улица Варварская, 3) – места закончились

- Исторический парк «Россия – моя история» (улица Совнаркомовская, 13) – места закончились

- Информационный центр по атомной энергии (улица Семашко, 7 Б) – места закончились

- Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС (проспект Гагарина, 46)

- Корпус ВШЭ на Большой Печерской ( дом 25/12) – места закончились

- Корпус ВШЭ на Родионова (дом 136)

- Корпус ВШЭ на Костина (дом 2)

- Корпус ВШЭ на Львовской (дом1в)

- Центральная районная библиотека имени Шевченко (проспект Гагарина, 112) – места закончились

- Институт филологии и журналистики ННГУ (улица Большая Покровская, 37) – места закончились

- Фундаментальная библиотека ННГУ (проспект Гагарина, 23, корпус 1) – места закончились

- Библиотека им. А.А. Фадеева (улица Голованова, 67) – места закончились

- TruD ННГУ (проспект Гагарина, 23, корпус 8)

- Библиотека имени Ленинского комсомола (улица Василия Иванова, 28 А)