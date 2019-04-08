2019-04-08T11:51:02+03:00
Общество

«Тотальный диктант-2019» в Нижнем Новгороде: адреса, время и площадки проведения

В этом году в столице Приволжья будут работать 18 площадок
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
«Тотальный диктант-2019» в Нижнем Новгороде: площадки проведения«Тотальный диктант-2019» в Нижнем Новгороде: площадки проведенияФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», направленная на повышение грамотности населения и популяризацию русского языка и литературы, пройдет в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 13 апреля, и начнется в 14:00. В 2019 году в приволжской столице будут работать 18 площадок.

«Комсомолка» публикует полный список. Напоминаем, что регистрация на них обязательна.

- Центральная районная библиотека имени Достоевского (улица Гороховецкая, 18а)

- Центральная районная библиотека имени Короленко (улица Родионова, 199, корпус 2)

- Музей Добролюбова (Лыковая Дамба, 2) – места закончились

- Нижегородский радиотехнический колледж (улица Студенческая, 6)

- Библиотека имени Ленина (улица Варварская, 3) – места закончились

- Исторический парк «Россия – моя история» (улица Совнаркомовская, 13) – места закончились

- Информационный центр по атомной энергии (улица Семашко, 7 Б) – места закончились

- Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС (проспект Гагарина, 46)

- Корпус ВШЭ на Большой Печерской ( дом 25/12) – места закончились

- Корпус ВШЭ на Родионова (дом 136)

- Корпус ВШЭ на Костина (дом 2)

- Корпус ВШЭ на Львовской (дом1в)

- Центральная районная библиотека имени Шевченко (проспект Гагарина, 112) – места закончились

- Институт филологии и журналистики ННГУ (улица Большая Покровская, 37) – места закончились

- Фундаментальная библиотека ННГУ (проспект Гагарина, 23, корпус 1) – места закончились

- Библиотека им. А.А. Фадеева (улица Голованова, 67) – места закончились

- TruD ННГУ (проспект Гагарина, 23, корпус 8)

- Библиотека имени Ленинского комсомола (улица Василия Иванова, 28 А)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выставка работ Леонида Строганова откроется в Нижнем Новгороде
Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле
Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация»
Кафе «У бани» на Батумской закрыто из-за антисанитарии
Семеро детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня
В Нижнем Новгороде задержали троих фальшивомонетчиков
Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский отель отказался принимать форум «Свободные люди»
В Нижегородской области стартовал прием заявок для участия в смене в «Лазурном»
Шесть нижегородских предприятий получили почетные знаки «За качество и конкурентоспособность»
Детские Паралимпийские игры пройдут в Нижнем Новгороде 8 апреля
Замгубернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 23 апреля
Сильный туман накрыл Нижегородскую область утром 7 апреля
Всемирный день здоровья отметят в Нижнем Новгороде 7 апреля
В Нижегородской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск
Первенство и чемпионат России по бадминтону пройдут в Городецком районе в ближайшие дни
Названы 15 кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Нижегородцы смогут задать вопросы по переходу на цифровое телевещание
16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку
Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю
Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске
Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»
В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов культуры
Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»