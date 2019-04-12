2019-04-12T17:05:01+03:00
Общество

На автовокзале «Щербинки» в Нижнем Новгороде зависли все компьютеры - продажа билетов остановилась

Люди вынуждены подолгу ждать отправления своего автобуса
Юлия ДАНЧЕНКО
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На автовокзале «Щербинки» в Нижнем Новгороде зависли все компьютеры - продажа билетов остановиласьНа автовокзале «Щербинки» в Нижнем Новгороде зависли все компьютеры - продажа билетов остановиласьФото: СОЦСЕТИ
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На автостанции «Щербинки» в Нижнем Новгороде случился небольшой апокалипсис – все компьютеры, с помощью которых пассажирам выдавались билеты, зависли.

- Зависли все компьютеры, билеты не продают, автобусы отправляют только в пригород, - написал очевидец в социальных сетях.

Суда по фотографии, на автостанции скопилось большое количество народа, которые ждут отправления своего автобуса.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в правительство Нижегородской области за разъяснением ситуации. Однако там успокоили, сказа, что все проблемы уже решены.

- Сбой компьютеров действительно был, его устранили в течение 30 минут, - ответили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ссылаясь на информацию, полученную от автостанции «Щербинки». - Три межрегиональных рейса были задержаны на 20 минут в связи с тем, что данные пассажиров пришлось записывать вручную. Все межмуниципальные рейсы отправлялись без задержек. Сейчас автостанция работает в штатном режиме.

Также по мнению специалистов, причина большого скопления людей в том числе в том, что в пятницу количество пассажиров на автостанции традиционно возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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