2019-04-12T14:51:03+03:00
Общество

Нижегородцы остались без скидок при оплате проезда транспортной картой

Что делать, если с карты снялась большая сумма, чем стоимость билета
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы остались без скидок при оплате проезда транспортной картойНижегородцы остались без скидок при оплате проезда транспортной картойФото: архив КП
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В четверг, 11 апреля, многие нижегородцы жаловались, что при оплате проезда в маршрутках с них взяли 28 рублей, вместо положенных 26 рублей.

- Сегодня ехала на маршрутке № 71 ИП «Каргин», билет пробили по транспортной карте «Ситикард» при тарифе 60 минут, который стоит 26 рублей, за 28 рублей. На сайте «Ситикард» нет информации о повышении, - написала одна из пассажирок.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород обратилась в «Ситикррд» за разъяснилами. Оказалось, что во всем виноват технический сбой.

- Сегодня утром на терминалах системы оплаты проезда в автобусах ИП «Каргин» произошел технический сбой, в результате которого была недоступна безналичная оплата проезда, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе компании. - У других перевозчиков проблем с оплатой картами не было. К 11.00 технические специалисты оператора системы устранили возникшую неисправность. В настоящее время система оплаты проезда в Нижнем работает штатно.

Однако вечером того же дня в маршрутке №97, владельцем которой является совершенного другой перевозчик, вместо 26 рублей с транспортной карты также сняли 28 рублей.

По словам пресс-службы «Ситикард», технические сбои могут быть на любых маршрутах. Но это единичные случаи. Если такое произошло, то пассажирам следует обратиться в Службу поддержки компании, сказать номер транспортной карты, а также в какое время и на каком маршруте было произведено неправильное списание средств. После чего оператор проверит все списания с карты, и если неверная оплата подтвердится, вам вернут деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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