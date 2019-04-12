Мистер «Да» пропал в Китае

Нижегородец Александр Зайков, который решил целый год отвечать всем только «Да», несколько дней назад пропал в Китае. Его друзья сообщили, что он сел в автомобиль к незнакомцу, после чего перестал входить на связь.

Столь дальнее путешествие было одним из заданий Александра – он автостопом должен был добраться до Тайланда. В путешествие он отправился с еще четверыми парнями, один из которых тоже нижегородец. Именно он и сообщил о пропаже мистера «Да».

- Вечер добрый. Это Андрей. Тут такое дело... Саша пропал. Сейчас расскажу подробнее, - написал он в телеграмме. - Вчера утром мы выехали из Пуэра. Договорились держать связь между собой и встретиться в Тайланде, в городе Чианграй. Мэт и Ваня сразу сели до границы с Лаосом. Меня, Сашу и Артема сняли с автобана копы. После этого вообще не выпускали с тулгейта на платную дорогу. Потеряли более трех часов. Потом через лес вышли на автобан, пошли пешком подальше от входа в Пуэр. Прошли пару километров. И что бы вы могли подумать? Снова копы. Остановился пикапчик, посигналил нам, мы остановились. Было не по себе от того, что один из них все время держал руку на кобуре с пистолетом.

Отвезли на бесплатный участок дороги на 30 километров вперед. Движение там никакое, шли пешком. На улице 30 градусов жары. Интернета нет. Идем пешком, пытаемся стопить проезжающие машины. Все машут рукой, но проезжают мимо.

Мистер «Да» пропал в КитаеФото: СОЦСЕТИ

Останавливается машина, седан. Показываем ему, куда нам надо. Говорит, что возьмет только одного. Сажаем Сашу, отдаю ему свой телефон. Договорились встретиться в Чианграе и каждый день держать связь.

Все это было вчера в 15 часов по нашему времени (в Москве в это время 10 утра). Прошло более суток, на связь Саша еще не вышел, телефон не абонент.

Мы с Артемом сейчас в Чианграе. Мэт и Ваня ночуют на границе Лаоса с Тайландом, приедут завтра. В Лаосе связь не ловит вообще. По идее, Саша может быть не на связи потому, что в Лаосе. Но вчера он тоже не отписался, что перешел границу. И в Лаосе можно найти вайфай.

Не хочу паниковать, но честно, не знаю, что делать. Завтра ждем в Чианграе, возможно он выйдет на связь.

Мистер «Да» пропал в КитаеФото: СОЦСЕТИ

Позже Андрей написал, что границу с Тайландом Саша не пересекал. Также друзья отправили запросы во всевозможные службы в Китае и Лаосе.

Но пока никаких новостей об Александре Зайкове нет.