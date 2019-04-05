«Нижегородэлектротранс» опроверг причастность кондуктора троллейбуса к инциденту на площади Свободы

Нешуточный скандал разгорелся в Нижнем Новгороде из-за неправильно припаркованного автомобиля на площади Свободы 4 апреля. По информации в паблике «Регион-52», водителю троллейбуса помешал «Нисан», стоявший на аварийке недалеко от остановки. Очевидцы рассказали, что водитель вышла из салона, подбежала к иномарке и принялась пинать колеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/701506" frameborder="0"></iframe> Нижегородскому автомобилисту, перекрывшему дорогу, брызнули в лицо перцовым баллончиком.

- В автомобиле находились жена водителя и несовершеннолетние дети, - рассказала одна из подписчиц. - Потом подключилась кондуктор троллейбуса, которая по поведению ничем не отличалась от водителя общественного транспорта. Начались брань и оскорбления.

Автолюбитель было пытался разобраться в ситуации, но кондуктор, по словам очевидцев, достала перцовый баллончик и брызнула мужчине в глаза.

Позже в том же паблике «Вконтакте» появилась информация от героев скандала. По их версии, троллейбусу помешала «ГАЗель», стоявшая позади «Нисана».

- Водитель троллейбуса выбежала и стукнула по «Нисану». Пассажирка машины сделала ей замечание, предупредила, что в машине дети, но женщина не успокаивалась, - говорится в сообщении.

Семья хотела уехать, но водитель троллейбуса якобы набросилась на автомобиль. В этот момент кто-то и брызнул едкой жидкостью в лицо водителю.

- Дети нахватались газа (старшему 6 лет, младшему 6 месяцев. Пришлось вызывать скорую, - уточняется в паблике «Регион-52».

За официальным комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс». Там рассказали, что в 13.25 водитель троллейбуса № 13 остановилась из-за припаркованного во втором ряду автомобиля, который мешал проезду. Она посигналила, но машина осталась на месте. Тогда сотрудница транспортного предприятия подошла к авто с просьбой убрать его с проезжей части, однако в салоне водителя не оказалось. А пассажирка сходу начала грубить и материться.

- Водитель троллейбуса, не вступая в конфликт, стала переставлять токоприемники троллейбуса на соседние провода, чтобы продолжить движение по маршруту. В этот момент появился водитель припаркованного автомобиля и стал оскорблять кондуктора, стоявшего возле передней двери троллейбуса, - пояснили в МП «Нижегородэлектротранс». - Затем водитель автомобиля сел за руль своего автомобиля и стал сдавать назад, задевая автомобилем кондуктора. А после он вышел из автомобиля и стал отталкивать кондуктора, ударив по руке. Тогда из салона троллейбуса вышел пассажир, увидевший, что водитель автомобиля ударил кондуктора, стал ее защищать.

Чтобы утихомирить мужчину, пассажир ничего лучше не придумал, как достать баллончик и брызнуть им в лицо обидчику кондуктора. Полицию на место происшествия вызывал кондуктор троллейбуса. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не стали брать объяснительные с водителя и кондуктора, поскольку вины их в случившемся нет, добавили в «Нижегородэлектротрансе».